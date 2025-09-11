Las ideas políticas de Charlie Kirk, el activista conservador que convirtió la participación juvenil en guerra cultural

Por CNN Español

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado cercano del expresidente Donald Trump, se convirtió en una de las voces más influyentes del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Defendió ideas de derecha en debates universitarios y conferencias, convirtió las disputas culturales en un motor de movilización política y, en sus últimos años, adoptó un tono cada vez más religioso y apocalíptico al describir la política como una “batalla espiritual” y una lucha contra “las fuerzas de la oscuridad”.

Kirk, de 31 años, fue un exitoso organizador político, influencer de TikTok, presentador de radio, líder de organizaciones sin fines de lucro y orador público, todo en una sola figura telegénica.

En un momento, Kirk estaba en Fox News promocionando la agenda de su amigo, el presidente Trump; al siguiente, estaba en X o Instagram, invitando a los jóvenes a crear grupos conservadores en sus escuelas secundarias y universidades.

Kirk era conocido por debatir con estudiantes universitarios sobre el derecho al aborto, al que se oponía; la crisis climática, que minimizaba; y los derechos de las personas transgénero, que rechazaba. Frecuentemente buscaba movilizar a los jóvenes en torno a los roles de género tradicionales. También apoyó los esfuerzos de deportación masiva impulsados por Trump.

Kirk participó en las últimas tres convenciones del Partido Republicano. En 2024, afirmó que el matrimonio y la propiedad de una vivienda eran inalcanzables para demasiados jóvenes en Estados Unidos y responsabilizó al expresidente Joe Biden.

“Bajo Biden, nuestros jóvenes no poseen nada y son infelices. Donald Trump se niega a aceptar esta versión falsa, patética y distorsionada del sueño americano”, dijo. “Donald Trump está en una misión para recuperar tu derecho de nacimiento, ese que tus abuelos y quienes les precedieron hicieron todo por legarte”.

Kirk también fue un defensor abierto del derecho a portar armas.

En un evento de Turning Point USA Faith en abril de 2023, dijo: “Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin ninguna muerte por arma de fuego”.

Pero, agregó Kirk, “creo que vale la pena. Creo que es un costo que, lamentablemente, debemos asumir cada año para poder mantener la Segunda Enmienda y proteger nuestros otros derechos fundamentales. Es un acuerdo prudente. Es racional”.

También era conocido por sus posiciones en el debate sobre la raza y el racismo. “El privilegio blanco es un mito racista arraigado en la intolerancia, que intenta clasificar a las personas según su color de piel. Si eres racista, tienes motivos para disculparte. Si eres una persona blanca que no es racista, no tienes motivos para disculparte”, dijo en un mitin.

Con Turning Point USA, la organización sin fines de lucro que cofundó en 2012 a los 18 años, Kirk construyó una institución de base de nueva generación que estaba directamente conectada con el Partido Republicano, para envidia de sus rivales demócratas.

Su aparición el 10 de septiembre en la Universidad Utah Valley, donde lo mataron, fue la primera parada de la gira “The American Comeback Tour” de Turning Point USA. Kirk tenía previsto viajar a campus universitarios y debatir con estudiantes durante un segmento de “Prove Me Wrong Table”.

Kirk se tomó el día libre de su programa de radio y podcast para prepararse para el evento en el campus, y tras unos 20 minutos de su aparición, recibió un disparo en el cuello de un hombre armado.

Figuras prominentes de los medios de comunicación lamentaron la muerte de un hombre al que conocían personalmente. “Hemos perdido una de las voces más importantes que he tenido en mi vida en la derecha”, declaró Megyn Kelly en una transmisión en vivo con Glenn Beck.

“Charlie Kirk lo estaba haciendo bien”, escribió el estratega republicano T.W. Arrighi en X. “Charlie construyó un movimiento en los campus de todo Estados Unidos al involucrar a los estudiantes en el debate y el diálogo. Desafiando la ortodoxia y conquistando corazones y mentes en el proceso. ¿No es eso lo que esperamos de las figuras políticas? Intentar silenciar ese trabajo mediante la violencia es la antítesis de todo lo que representamos como país”.

A lo largo de una década, Kirk transformó con éxito Turning Point en una potencia nacional, presentándose como portavoz del ala juvenil del movimiento MAGA.

El sitio web de TPUSA citó a Kirk diciendo: “Jugamos a la ofensiva con un sentido de urgencia para ganar la guerra cultural de Estados Unidos”.

Así fue como Kirk y Turning Point alcanzaron el éxito en círculos conservadores: involucrando a la organización directamente en las batallas culturales y convirtiendo los debates divisivos en interacción en línea y fuera de línea.

Era presentador del popular podcast “The Charlie Kirk Show”, y escribió tres libros, incluido “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future”.

Kirk defendió ideas de derecha en intensos enfrentamientos frente a las cámaras con académicos progresistas que luego explotaron en redes sociales, especialmente en Twitter, ahora conocido como X. Su deseo de debatir se convirtió en un sello distintivo de la organización sin fines de lucro, lo que contribuyó a convertir a Kirk en una estrella mediática de MAGA y en un codiciado invitado de televisión y podcasts, cuando no estaba ocupado con sus propios programas.

“Intento ser proactivo y fomentar el diálogo entre quienes discrepan”, declaró a un reportero de CNN en 2021.

El ascenso de Kirk en la política conservadora reflejó el auge del populismo de derecha en Estados Unidos. Apoyó a Trump durante las elecciones presidenciales de 2016 y promovió agresivamente sus candidaturas a la reelección. Las secciones locales de Turning Point ayudaron a registrar a jóvenes republicanos y a garantizar que los probables votantes de Trump acudieran a las urnas. Trump y su círculo íntimo, a su vez, contribuyeron a impulsar aún más a Kirk y a TPUSA.

La corta edad de Kirk resultó ser una ventaja, ya que construyó de forma natural una marca en línea en plataformas como YouTube, llegando a ganar millones de seguidores digitales.

Su maquinaria política y mediática también lanzó otros podcasts y proyectos para llegar a los jóvenes de nuevas maneras.

“Culture Apothecary” de Alex Clark, por ejemplo, se lanzó en septiembre de 2024 y se centró en el bienestar y el estilo de vida, abordando los temas desde la perspectiva de “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

Kirk dejó claras sus ambiciones en una entrevista con Deseret News, un periódico de Utah, días antes del evento del miércoles en el campus universitario.

“Queremos ser una institución en este país tan reconocida y poderosa como The New York Times, Harvard y las empresas tecnológicas”, dijo Kirk. “Y creemos que lo estamos logrando”.

Personas que conocían a Kirk lo describieron como un pensador intenso y con una mente analítica.

Era considerado alguien que comprendía el pulso del movimiento juvenil conservador y de la base de seguidores de MAGA. Tenía comunicación directa con Trump y podía contar con que el presidente valoraría su opinión, incluso si no coincidían.

Algunos miembros del Partido Republicano habían sugerido la posibilidad de que Kirk se postulara a un cargo en Arizona, estado en el que su organización trabajó el año pasado para devolver el apoyo a Trump.

Disfrutaba debatir con quienes pensaban diferente —los videos de sus intercambios con personas de tendencia liberal solían ser compartidos por ambos lados del debate— y creía que podía cambiar opiniones a través del diálogo, algo que sus aliados y seguidores destacaron este miércoles.

“Si realmente ves los eventos de Charlie —en lugar de los resúmenes distorsionados—, son de los pocos espacios donde hay un diálogo abierto y honesto entre izquierda y derecha”, escribió el vicepresidente J. D. Vance en X.

Aunque una vez abogó por la separación de la iglesia y el Estado, Kirk adoptó más temas religiosos en los últimos años y a menudo habló de política en términos apocalípticos.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora en 2020, elogió a Trump por comprender “las siete montañas de influencia cultural” —una referencia a un movimiento nacionalista cristiano que insta a los creyentes a ejercer influencia en el gobierno, los medios de comunicación, la educación, los negocios, las artes y el entretenimiento, la familia y la religión.

En la campaña con Trump en Georgia el año pasado, Kirk se refirió a la contienda contra la entonces vicepresidenta Kamala Harris como “una batalla espiritual” y dijo que la elección era “definitoria para la civilización”.

“Estos próximos 12 días definirán el futuro de nuestra república”, dijo en el mitin de finales de octubre. “Las fuerzas de la oscuridad han intentado todo lo que han podido”.

Turning Point Action ayudó a incentivar la participación de votantes jóvenes a favor del presidente Donald Trump durante la campaña de 2024, algo a lo que Trump ha atribuido parte de su retorno a la Casa Blanca.

Estas son algunas de las formas en que el grupo apoyó a Trump:

Turning Point canalizó millones de dólares a un programa para movilizar votantes en Arizona, un estado clave en disputa que Trump le arrebató al expresidente Joe Biden el año pasado. Los esfuerzos de Turning Point ayudaron a asegurar los votos de más de 125.000 votantes irregulares a los que había dirigido su estrategia en ese estado, dijo a CNN el año pasado una persona con conocimiento de la operación del grupo. Trump ganó Arizona por aproximadamente 187.000 votos.

Como parte de su iniciativa “Chase the Vote”, los miembros del personal del grupo cultivaron relaciones con votantes específicos a lo largo de la campaña para ayudar a garantizar que acudieran a las urnas. Esos esfuerzos incluyeron promover la votación anticipada, transportar a los electores a los centros de votación y asistirlos con el envío de sus boletas por correo, todo con el objetivo de asegurar que los votantes poco frecuentes que se inclinaban a apoyar a Trump efectivamente emitieran su voto.

Al grupo se le permitió ayudar a dirigir el esfuerzo de organización en terreno de Trump porque los reguladores federales emitieron el año pasado una decisión que abrió el camino para que las campañas de los candidatos coordinaran con grupos políticos externos como Turning Point en actividades de proselitismo pagadas.

Con información de Elizabeth Wolfe, Betsy Klein, Eric Bradner, Kristen Holmes, Brian Stelter y Liam Reilly, de CNN.