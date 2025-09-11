Skip to Content
Cathedral City crea un programa para ayudar a personas sin hogar

Lina Robles

El Departamento de Policía de Cathedral City anunció su Programa de Enlace para Personas sin Hogar, compuesto por dos agentes, quienes ayudan a los indigentes a encontrar una vivienda y ayuda de agencias gubernamentales, organizaciones de servicios y organizaciones sin fines de lucro en el Valle de Coachella como el Rescue Mission de Indio,  Martha’s Kitchen y el Centro de Navegación de Palm Springs.

Cabe mencionar que en nuestra región ha incrementado el número de homeless jóvenes y mujeres embarazadas.

