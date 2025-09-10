El Representante Ruiz advierte que las políticas de Trump agravarán la contaminación y el impacto en la salud en el Valle de Coachella

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El congresista Dr. Raúl Ruiz (CA-25) se unió a sus colegas legisladores y profesionales de la salud esta semana para advertir sobre las peligrosas consecuencias para la salud pública de las reducciones ambientales del presidente Donald Trump.

En una conferencia de prensa, Ruiz, médico con experiencia en el Valle de Coachella, afirmó que los intentos de revertir la determinación de peligro de la EPA amenazan a familias en todo el condado de Riverside.

“Como médico, he visto el costo humano de la contaminación del aire… Familias en Indio, Thermal, Mecca y North Shore enfrentan visitas a urgencias por asma entre un 60% y un 80% más altas que el promedio estatal”, declaró Ruiz.

Ruiz advirtió que la reducción de las protecciones podría agravar el smog, las enfermedades relacionadas con el calor, las enfermedades cardíacas y pulmonares en comunidades que ya viven con niveles de contaminación “dos o tres veces superiores a los considerados seguros”.

Exhortó al Congreso a rechazar los esfuerzos para debilitar la Ley de Aire Limpio y, en cambio, invertir en energía limpia, infraestructura resiliente y protecciones para las comunidades de primera línea.

