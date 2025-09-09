Palm Desert organizará dos eventos de preparación para emergencias

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Dos próximos eventos en Palm Desert destacarán la importancia de la planificación para emergencias, en conjunción con el Mes Nacional de la Preparación en septiembre.

La Red de Preparación para Desastres del Valle de Coachella, en colaboración con Southern California Edison, presentará un Seminario de Preparación Personal de 9 a 11 a. m. el miércoles en la sala de conferencias de la Fundación del Proyecto de Acceso Regional, ubicada en 41550 Eclectic St.

Los asistentes recibirán una bolsa de equipo en el seminario gratuito y aprenderán sobre planificación, como la importancia de conocer a sus vecinos y cómo registrarse para recibir alertas que salvan vidas.

Además, en colaboración con la biblioteca municipal, Palm Desert organizará un día de preparación para emergencias para familias a finales de este mes, dirigido a residentes de todas las edades.

La Expo de Preparación para Emergencias se llevará a cabo de 2 a 4 p. m. el 24 de septiembre en la Biblioteca de Palm Desert, ubicada en 73300 Fred Waring Drive.

El evento gratuito incluirá “Cuentos con los socorristas”, donde miembros de los departamentos de bomberos y policía de la ciudad brindarán consejos de seguridad a los niños. Además, se realizará un taller para enseñar a los adultos a crear sus propios kits de emergencia para el hogar.

Habrá puestos de información de socios comunitarios y numerosas organizaciones locales, como la Cruz Roja Americana y la comisaría de Palm Desert, para ofrecer consejos útiles.

“No espere a que ocurra una crisis para saber qué necesita. Aproveche esta oportunidad para informarse y prepararse para cualquier situación. La Expo de Preparación para Emergencias es su oportunidad de tomar medidas significativas para proteger a su familia y ayudar a su comunidad”, dijeron las autoridades municipales.

Puede encontrar más información en www.palmdesert.gov y www.ready.gov/september.