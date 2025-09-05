Skip to Content
Autopista 17 en dirección sur vuelve a abrirse un día después que se volcara un camión de combustible

Published 12:27 pm

jose.romo

CONDADO DE SANTA CRUZ, Calif. (KMUV-TV) –La CHP confirma que la autopista 17 vuelve a estar abierta tras el vuelco de un camión cisterna en la zona, lo que obligó a los agentes a cerrar la autopista cerca de Sugarloaf Road.

Las cuadrillas trabajaron hasta bien entrada la noche del jueves y la madrugada del viernes para garantizar la seguridad de la carretera.

La zona permaneció cerrada desde que un camión de combustible se volcó el viernes por la mañana alrededor de las 6:45 a. m.

El conductor del camión sufrió heridas leves, pero se espera que se recupere. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California afirma que ninguna vía acuática se vio afectada por el combustible derramado del camión tras el accidente.

Telemundo 23 Monterey-Salinas

