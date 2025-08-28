Las noches de Cascarita con Rising Tide podrían enfrentarse a una pausa

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif., (KMUV-TV) – Por varios meses, el club de fans The Rising Tide ha estado abriendo los campos de futbol soccer gratuitamente en el Complejo Regional de Futbol de Salinas. Sin embargo, ese beneficio para la comunidad podría estar en juego.

El miércoles por la noche, nuevamente cientos de atletas llegaron al Complejo Regional de Futbol de Salinas o SRSC por sus siglas en inglés. Con más de 240 jugadores, incluso esperando en largas filas para entrar al campo.

Desde el primer día a mediados de mayo, decenas llegaron para ser partícipe del evento semanal, que ha crecido en números, superando los más de 200 jugadores por sesión.

Hasta el momento esto era posible gracias a la financiación de los patrocinadores, recaudación de fondos, y la colaboración con el Complejo Regional de Futbol de Salinas.

Jonathan de Anda, gerente general del SRSC, dice que continúa apoyando al club de The Rising Tide en su esfuerzo por ofrecer estos recursos a la comunidad de manera gratuita, y en un comunicado agrego lo siguiente:

“Desde el principio, el Complejo Regional de Fútbol de Salinas se asoció con The Rising Tide para hacer posibles estas noches de entrenamiento, ayudando a conseguir patrocinadores, voluntarios y apoyo en especie. Nuestro objetivo siempre ha sido simple: facilitar el acceso para que la comunidad tenga un lugar seguro y acogedor donde jugar. Actualmente, incluso estamos explorando una opción los sábados por la mañana para mantener el ritmo de las noches de entrenamiento.”

The Rising Tide dice que está enfrentando dificultades, ya que todo lo que se ofrece es servicio comunitario por parte del club. Llevar a cabo las sesiones, implica gastos de equipo, mantenimiento, y utilidades del complejo.

Shey Gibson con The Rising Tide, dice que se han visto en la necesidad de pausar las noches de cascarita, y este miércoles llevaron a cabo su posiblemente última sesión. Pero siguen trabajando con el Complejo de Futbol y demás patrocinadores para que el momentum continúe.

“El Complejo de Fútbol nos ofrece un descuento para la noche. Además, nos han ayudado a conseguir Gatorades, servicio comunitario, oportunidades, casacas y otros artículos de fútbol. La administración del complejo regional han sido un recurso fundamental para que estas noches fueran un éxito,” dijo Gibson en una declaración.

El miércoles, The Rising Tide, uso los últimos fondos disponibles para llevar a cabo la sesión de cascaritas. Gibson dice que el gasto promedio de cada sesión para el club es alrededor de $500 dólares, pero para los atletas es completamente gratis.

Algunos de los atletas con los que hablamos el miércoles, no dijeron que esta ha sido una gran oportunidad para los atletas locales, y para hacer conexiones con más personas que comparten el mismo interés por el deporte.

The Rising Tide es un club de fans establecido para apoyar al equipo de futbol profesional con la USL, Monterey Bay FC. El sábado, el club está por viajar para apoyar a su equipo MBFC contra Oakland Roots.