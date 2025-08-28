Las noches de Cascarita con Rising Tide podrían enfrentarse a una pausa indefinida

Sergio Berrueta

SALINAS, Calif., (KMUV-TV) – Por varios meses, el club de fans The Rising Tide ha estado abriendo los campos de soccer en el Complejo Regional de Futbol de Salinas gratuitamente. Sin embargo, ese beneficio para la comunidad podría estar en juego.

El miércoles por la noche, nuevamente cientos de atletas llegaron al Complejo Regional de Futbol de Salinas. Con más de 240 atletas, incluso esperando en largas filas para jugar futbol.

Desde el primer día a mediados de mayo, decenas llegaron para ser participe del evento, que ha crecido en números, superando los más de 200 jugadores.

Hasta el momento esto era posible gracias a la financiación de los patrocinadores, pero el miércoles los fondos se terminaron. A pesar de que The Rising Tide hace eventos para recaudar fondos, esto no es suficiente para cubrir los gastos.

Shey Gibson con The Rising Tide, dice que se han visto en la necesidad de pausar las noches de cascarita, y este miércoles llevaron a cabo su posiblemente última sesión.

The Rising Tide es un club de fans establecido para apoyar a el equipo de futbol profesional con la USL, Monterey Bay FC.

Sin embargo, Gibson dice que no solo se trata de diversión y apoyar a su equipo favorito, sino también de dar a la comunidad.

En su último esfuerzo, The Rising Tide esta por viajar el sábado para apoyar a su equipo MBFC conta Oakland Roots.