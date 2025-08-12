La inflación se mantiene estable, pero los aranceles de Trump están impulsando algunos precios

Por Alicia Wallace, CNN

La caída de los precios de la gasolina ayudó a mantener la inflación general moderada en julio; sin embargo, una gama más amplia de productos se encareció el mes pasado, lo que muestra que los extensos aranceles del presidente Donald Trump se están trasladando a los consumidores.

Los precios subieron un 0,2 % en julio, manteniendo la tasa anual de inflación en 2,7 %, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los futuros de las acciones subieron tras la publicación de los datos. Los futuros del Dow Jones avanzaron 210 puntos, o un 0,47 %. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,45 % y los del Nasdaq 100, un 0,5 %.

“Hemos visto una inflación moderada en el último año… ciertamente, los precios no están subiendo tan rápido como hace unos años”, dijo a CNN en una entrevista Gus Faucher, vicepresidente sénior y economista jefe de PNC Financial Services Group. “Pero sí creo que los consumidores empezarán a ver más aumentos de precios en el supermercado, en Amazon, cosas así”.

“Los consumidores empezarán a sentirse un poco más ajustados en los próximos meses, a medida que veamos más del impacto de los aranceles trasladados de las empresas al público”, agregó.

Sin embargo, dado que los precios de la energía y los alimentos tienden a ser bastante volátiles de un mes a otro, el índice “subyacente” que excluye esas dos categorías es ampliamente visto como una buena medición de las tendencias inflacionarias subyacentes.

El IPC subyacente subió un 0,3 % respecto a junio, el mayor incremento desde enero, lo que llevó la tasa anual al 3,1 %, la más alta en cinco meses.

La categoría de bienes subyacentes, que está siendo observada de cerca tras el aumento de aranceles, subió un 0,2 % por segundo mes consecutivo.

Los economistas esperaban que la inflación se acelerara ligeramente el mes pasado, hasta el 0,2 % respecto a junio y un 2,8 % anual, según FactSet.

