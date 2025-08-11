La ocupación de Trump de Washington es un truco político. Pero podría tomar un giro mucho más oscuro

Análisis por Stephen Collinson, CNN

En su primer mandato, el presidente Donald Trump creó realidades alternativas. En su segundo, está obligando a todos a vivir en ellas.

Trump ideó su visión más distópica hasta el momento de una ciudad interior estadounidense plagada de delincuencia para justificar la toma de control de emergencia del departamento de Policía de Washington y para ordenar que las tropas de la Guardia Nacional salieran a las calles.

“Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes salvajes, maniacos drogadictos y personas sin hogar”, dijo Trump en un alarde de masculinidad durante una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca este lunes.

Todos en Washington querrían sentirse más seguros, y la capital enfrenta desafíos de orden público como muchas otras grandes ciudades. Pero la descripción infernal de Trump contradijo datos que muestran que los robos de vehículos, los delitos con armas de fuego y los homicidios han disminuido en los últimos dos años. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó que los delitos violentos están en su nivel más bajo en 30 años.

La brecha entre la retórica sulfurosa de Trump y la vida cotidiana en la mayor parte de Washington desmintió sus dudosas afirmaciones de crisis. El presidente se ha acostumbrado a usar la capital como escenario para sus exhibiciones militares.

Las emergencias también dependen del punto de vista del observador.

“Cuando pensamos en emergencias, generalmente implica aumentos repentinos de la delincuencia, o delitos que no están siendo atendidos, o herramientas que tenemos y que no podemos usar en el curso normal; es entonces cuando usamos el término emergencia”, dijo Bowser.

La pseudoemergencia de Trump en la capital del país no es ni de lejos la primera. Este año, ha declarado emergencias nacionales en la economía, la energía y la frontera para liberar poderes extraordinarios del Poder Ejecutivo.

Pero no hay ninguna emergencia económica: los déficits comerciales existieron durante décadas, y Estados Unidos se recuperó de la pandemia mejor que otros países desarrollados. Esto difícilmente representa la crisis repentina que ha utilizado para arrebatarle al Congreso el poder arancelario.

Estados Unidos tampoco enfrenta una emergencia energética, pero la invocación de Trump desencadenó nuevas normas de perforación y prospección. Mientras tanto, el presidente justifica políticas de deportación de línea dura alegando que Estados Unidos está bajo una invasión de criminales y terroristas, una exageración escalofriante, incluso si la vigilancia fronteriza fue laxa durante algunos periodos de la administración Biden.

La medida de Trump en Washington encaja perfectamente con otra tendencia de un segundo mandato cada vez más autoritario: su deseo de militarizar las funciones civiles del gobierno y las fuerzas del orden.

Envió miles de soldados en servicio activo a la frontera sur. Desplegó tropas de la Guardia Nacional y marines estadounidenses en Los Ángeles tras los disturbios provocados por las redadas migratorias.

El uso de las fuerzas armadas en funciones policiales es un recurso habitual en los estados totalitarios, donde la primera acción de un dictador suele ser enviar tropas a las calles de la capital.

Miembros de la delegación congresional de la Región Capital Nacional, todos demócratas, advirtieron el lunes de un “lanzamiento suave del autoritarismo” tras el anuncio de Trump.

El llamado de Trump a soluciones extremas que solo un hombre fuerte como él puede brindar es el tipo de extremismo que preocupó a los fundadores hace más de 250 años. Alexander Hamilton escribió en El Federalista 1, por ejemplo, que la historia muestra que los líderes que derrocaron la libertad lo hicieron “comenzando como demagogos y terminando como tiranos”.

Trump afirmó en su primer discurso en la convención de 2016 que “solo yo puedo solucionarlo”. Y si bien a menudo evocó crisis cuestionables en su primer mandato y utilizó una supuesta emergencia nacional para financiar su muro fronterizo, su fervor por la acción se ha desarrollado mucho más en su segundo. En los últimos siete meses, Trump ha buscado repetidamente resquicios de poder presidencial sin explotar y los ha ejercido en Washington, en todo el país y en todo el mundo.

Bowser adoptó una respuesta estratégicamente tranquila ante la toma de control de Trump sobre su ciudad, que en gran medida cumplía, al menos si se mantiene temporalmente, con las ordenanzas de autonomía de la capital. Sin embargo, reconoció que su juego de poder fue “inquietante y sin precedentes”.

Es mucho más que eso, si se considera junto con las anteriores apropiaciones de poder de Trump. En tan solo las últimas dos semanas, estas incluyen el uso del Departamento de Justicia para perseguir a funcionarios de la administración Obama; un intento de crear cinco nuevos escaños republicanos en la Cámara de Representantes en una iniciativa de redistribución de distritos electorales en Texas a mitad de ciclo; el despido de un alto estadístico del gobierno por su descontento con las cifras de desempleo; y la imposición de aranceles masivos para castigar a Brasil por el procesamiento de su amigo populista, el expresidente Jair Bolsonaro, quien supuestamente intentó derrocar las elecciones nacionales de 2022. En una época anterior, Estados Unidos castigaba a quienes amenazaban la democracia, no a quienes les exigían cuentas.

Pero, como siempre ocurre con Trump, vale la pena separar lo interesante de lo sustancial.

Las advertencias exageradas sobre la inminente tiranía que circulan a diario en los medios liberales —haga lo que haga Trump— no ayudan realmente a los votantes a comprender lo que está sucediendo. Estados Unidos aún está lejos de ser un estado policial como China.

Aun así, la observación del presidente de que era “vergonzoso” tener que hablar de la “insegura”, “sucia” y “repugnante” capital estadounidense antes de ver a Vladimir Putin el viernes fue desconcertante. Insinuó que no habría problema si tuviera poderes dictatoriales como el presidente ruso.

Pero a veces los anuncios de Trump tienen más fuerza que sus acciones. Y no es imposible que su conferencia de prensa del lunes fuera solo una maniobra masiva de relaciones públicas.

Su comentario de que ahora los agentes de policía pueden “hacer lo que les dé la gana” fue un imán para su base MAGA y probablemente impulse días de cobertura aprobatoria en los medios conservadores. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha recibido fuertes críticas en sus seis meses al frente del Pentágono, pero el expresentador de Fox News fue elegido para lanzar frases impactantes. Se situó a la derecha de Trump y prometió que las tropas enviadas a Washington serían “fuertes, tenaces y apoyarán a sus aliados en las fuerzas del orden”.

A la izquierda de Trump, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el jefe del FBI, Kash Patel, estaban juntos, resumiendo otro objetivo obvio del anuncio de Trump: distraer la atención de un colapso mediático de MAGA por su fracaso en publicar los archivos sobre el presunto traficante sexual Jeffrey Epstein que promocionaron en la campaña electoral, pero que desde entonces han mantenido ocultos, alimentando los reclamos de que han sido cooptados por un estado profundo corrupto.

Salvo que haya altercados entre agentes federales, militares y sospechosos en Washington, los despliegues también podrían replicar la experiencia de Los Ángeles, cuando las unidades militares federalizadas fueron enviadas ante un torrente de retórica incendiaria de Trump, pero se retiraron silenciosamente unas semanas después.

Las encuestas muestran que muchos ciudadanos son escépticos sobre el uso de tropas en suelo estadounidense, especialmente para sofocar protestas.

Pero la táctica de Trump no sería posible si la capital estuviera en total paz.

Las historias desgarradoras sobre víctimas de tiroteos son terriblemente comunes en las páginas metropolitanas del Washington Post y en las noticias locales. Los residentes de algunos de los barrios más conflictivos del distrito podrían ver con buenos ojos la presencia de soldados en el terreno.

Y el presidente del Sindicato de la Policía de Washington, Greggory Pemberton, declaró a Fox News que sus miembros coinciden con Trump en que la delincuencia está fuera de control en la ciudad y que “hay que hacer algo”.

La apuesta de Trump también es una astuta estrategia política.

Los demócratas que se oponen pueden ser criticados duramente por su debilidad en materia de delincuencia.

Los críticos podrían citar estadísticas que muestran descensos en la delincuencia. Pero Trump entiende que se trata de un asunto emotivo, no intelectual, que puede manipularse políticamente con una retórica escalofriante.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a quien Trump desafió al enviar tropas de la Guardia Nacional y marines a la ciudad, advirtió que, en una sociedad democrática, los problemas de aplicación de la ley nunca deberían necesitar soluciones militares.

“Creía entonces, como creo ahora, que Los Ángeles era un caso de prueba. Creo que Washington también lo es”, declaró Bass a Kasie Hunt de CNN, advirtiendo que la decisión de Trump en la capital podría ser un precursor de futuras apropiaciones ilegales de poder.

“El presidente puede decir: ‘Bueno, podemos tomar su ciudad cuando queramos, y yo soy el Comandante en Jefe y puedo usar las tropas cuando queramos’. Creo que eso es un abuso de nuestras tropas y una extralimitación de las facultades presidenciales”.

