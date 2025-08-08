Perú dice que avión militar de Colombia entró en espacio aéreo peruano en torno a la isla de Santa Rosa

Por Jimena De La Quintana, German Padinger y Mauricio Torres, CNN en Español

Un avión militar de Colombia ingresó el jueves en espacio aéreo de Perú cercano a la isla de Santa Rosa sin tener permiso para ello, dijeron este viernes altos funcionarios del Gobierno peruano. El señalamiento se enmarca en una semana de tensiones bilaterales luego de que Colombia desconociera la soberanía de Perú sobre Santa Rosa.

Durante una conferencia de prensa este viernes, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arna, señaló que el jueves, mientras realizaban actividades en el distrito de Santa Rosa, autoridades peruanas vieron cómo una aeronave sobrevolaba la isla.

“Es un hecho que nos causó primero sorpresa y, luego, indignación, porque no tuvimos nosotros conocimiento oficial del ingreso de esa nave”, dijo.

Arana agregó que desde el Gobierno de Colombia les dieron explicaciones diplomáticas y militares que no los dejaron satisfechos, por lo que Perú entregará a Colombia una nota de protesta.

Durante la misma conferencia, el ministro de Defensa de Perú, Walter Astudillo, describió los hechos.

“Pudimos observar la incursión de una aeronave a baja altura, aproximadamente a 200 o 300 metros de altura, que ingresó al espacio aéreo peruano. Evidentemente es una violación a nuestra soberanía”, dijo. “Se llegó a determinar que esta era una aeronave militar del tipo A29, más conocida como Super Tucano”, agregó.

CNN contactó tanto a la Presidencia como al Ministerio de Defensa Nacional de Colombia para pedir comentarios y espera respuesta.

Este hecho ocurre al tiempo que los gobiernos de ambos países enfrentan tensiones luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusara a Perú de desconocer tratados bilaterales y tener un control indebido de la isla de Santa Rosa, algo que Perú rechaza.

Desde Japón, donde está de gira, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que “no hay nada pendiente que tratar” con Colombia con relación a la isla, pues “estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo”.

