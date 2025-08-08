Capturan al hombre acusado de matar a 4 personas en un bar de Montana

Por Josh Campbell, Michelle Watson, Taylor Galgano y Dalia Faheid, CNN

Michael Paul Brown, acusado de matar a tiros a cuatro personas en un bar de Anaconda el 1 de agosto, ha sido detenido, anunció este viernes el gobernador de Montana, Greg Gianforte.

El tiroteo fue el “más grande” en el estado de Montana en una década, dijo a CNN Mark Bryant, director ejecutivo del Archivo de Violencia Armada. Brown llevaba prófugo desde el tiroteo, lo que desencadenó una búsqueda de varias agencias durante una semana completa.

“Increíble respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana”, dijo Gianforte en una publicación en redes sociales. “Que Dios siga acompañando a las familias de las cuatro víctimas que aún lloran su pérdida”.

Brown, un veterano del Ejército, fue visto en imágenes de seguridad huyendo de The Owl Bar, donde ocurrió el tiroteo mortal, dijeron los investigadores. Desde entonces, era buscado por autoridades de al menos 38 agencias locales, estatales y federales que recorrieron terrenos difíciles en la zona salvaje del oeste de Montana.

Los investigadores encontraron una camioneta Ford F-150 blanca que Brown condujo el día del tiroteo, pero Brown “no fue ubicado en el vehículo ni en sus alrededores”, dijo en ese momento Lee Johnson, administrador de la División de Investigación Criminal de Montana.

Las víctimas tiroteo fueron identificadas como Daniel Baillie, de 59 años; Nancy Kelley, de 64 años; David Leach, de 70; y Tony Palm, de 74.

“Simplemente no es real. Es totalmente abrumador”, dijo Cassandra Dutra, bartender en el Owl Bar. Brown sirvió como miembro de la tripulación de blindados en el Ejército de EE.UU. desde enero de 2001 hasta mayo de 2005 y fue desplegado en Iraq desde febrero de 2004 hasta marzo de 2005, dijo anteriormente la teniente coronel Ruth Castro, portavoz del Ejército de EE.UU., a CNN.

La sobrina de Brown, Clare Boyle, dijo previamente a CNN que tuvo problemas de salud mental durante su servicio en el Ejército y nunca volvió a ser el mismo después de su servicio. La salud mental de Brown empeoró progresivamente tras la muerte de sus padres, dijo Boyle.

“El sistema falló… Nosotros, como personas, fallamos… fallamos en reportar comportamientos sospechosos porque ‘así es Mikee’… Rogamos a la gente que escuchara y abriera los ojos”, dijo, haciendo referencia a su apodo.

