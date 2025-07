Insultos, uso de IA y campañas de desprestigio: recrudecen los ataques verbales y digitales de Javier Milei a los periodistas

Si bien el presidente Milei nunca compartió el video generado por inteligencia artificial, llegó a retuitear y dar me gusta a decenas de tuits que se burlaban de la periodista. Días después, lejos de retractarse, justificó la campaña en contra de la conductora de radio en una entrevista en el canal de stream Neura. “Los zurdos de mi**da tipo los Mengolini de la vida (…) después les viene el vuelto y no se la bancan, pero no se dan cuenta que los que primero tiraron la piedra fueron ellos”, dijo.

