La inteligencia artificial impulsa una economía en la que muchos estadounidenses se quedan atrás

Por Bryan Mena, CNN

En el Richmond Neighborhood Center de San Francisco, más de 200 personas figuran en la lista de espera para acceder al banco de alimentos. El centro se encuentra a poca distancia al oeste del llamado “AI Alley” (el “Callejón de la IA”), una zona donde se concentra un grupo de importantes empresas de inteligencia artificial que captan miles de millones de dólares en inversiones y pagan salarios elevados a sus empleados, lo que a su vez provoca que los precios de la vivienda y los alquileres se disparen.

San Francisco es un claro ejemplo de cómo el pujante sector de la IA contribuye al crecimiento económico general, al tiempo que oculta la desigualdad económica que afecta a las familias de ingresos bajos y medios.

La ciudad refleja también las mismas tendencias que se observan a escala nacional: según datos del Departamento de Comercio, la economía estadounidense creció a una sólida tasa anualizada del 2,1 % durante el primer trimestre del año, impulsada en gran medida por el aumento de las inversiones empresariales relacionadas con la IA.

Sin embargo, la confianza de los consumidores se mantiene cerca de mínimos históricos debido al repunte de los precios derivado de los conflictos bélicos; además, el segmento de la población estadounidense con menores ingresos ha experimentado el crecimiento salarial más débil de todos los grupos este año, según el Banco de la Reserva Federal de Atlanta.

“Las desigualdades en el barrio no han dejado de aumentar”, declaró a CNN Yves Xavier, director de programas comunitarios del Richmond Neighborhood Center. “No podemos establecer una relación de causa y efecto directa con la IA y afirmar categóricamente que esa es la única razón, ya que es un proceso que viene de atrás; no obstante, no hace falta ser un experto para ver cómo esto agrava las desigualdades en una ciudad que ya lidiaba con estos problemas”.

Xavier añadió que la demanda en el banco de alimentos de esta organización sin fines de lucro ha aumentado cerca de un 10 % en lo que va de año.

La divergencia en la situación económica de los estadounidenses más pobres y los más ricos se ha convertido en un tema clave de la economía de EE.UU., y los expertos señalan que la inteligencia artificial desempeña un papel importante en ello.

Las enormes inversiones destinadas a la industria de la IA han creado un grupo de trabajadores con salarios elevados en centros tecnológicos de todo el país —incluidos San Francisco, Nueva York, Seattle, Los Ángeles, San José y Washington—, según un informe de Oxford Economics. Estos trabajadores forman parte del 10 % más rico de la población estadounidense, un grupo que impulsa cada vez más el crecimiento económico del país a través de su gasto (responsable de hasta el 62 % de dicho crecimiento, según Moody’s).

“Estamos viendo concentraciones de riqueza increíbles derivadas de la IA en estas nuevas empresas, en sus fundadores y en sus primeros empleados”, afirmó Manuel Pastor, director del Equity Research Institute de la Universidad del Sur de California. “Esto está agudizando una economía de ganadores y perdedores”.

Los ganadores de la economía actual están claramente vinculados al desarrollo y la financiación de la IA, incluidos los inversores iniciales, según explicaron expertos a CNN.

El mes pasado, SpaceX debutó en Wall Street con la mayor oferta pública inicial (OPI) registrada hasta la fecha. La empresa de IA y exploración espacial está valorada actualmente en más de US$ 2,1 billones, y existe una gran expectativa entre los inversores de que genere importantes beneficios para los fondos de pensiones de los estadounidenses. Gigantes de la IA como OpenAI y Anthropic —ambas con sede en San Francisco— también se preparan para sus propias salidas a bolsa, lo que añadiría billones de dólares en nuevo valor de mercado. Además, las empresas de San Francisco concentran casi dos tercios de la financiación mundial en IA, según datos de la firma Crunchbase.

Entre los perdedores se encuentran amplios sectores de la población estadounidense: en particular, los recién graduados universitarios que tienen dificultades para encontrar empleo; las personas de bajos ingresos que siguen acumulando deudas al sentir el impacto de la elevada inflación; e incluso los trabajadores de las industrias creativas, según Pastor.

“El contenido que la gente publica en internet o en libros está siendo privatizado por estas empresas de IA, lo que dificulta que esas mismas personas ganen dinero”, señaló. “Esto afecta a autores, músicos y a cualquier tipo de creador”.

El auge de la IA también está alterando la situación de las pequeñas empresas locales. “Si se excluye la IA, la inversión empresarial estaría cayendo, algo bastante inédito fuera de las recesiones”, afirmó Maxime Darmet, economista sénior de Allianz Trade. “La tecnología es un poderoso motor para sostener la economía, pero, al mismo tiempo, se está recortando mucho el gasto en sectores más tradicionales”.

Mientras tanto, sigue ampliándose la brecha entre el crecimiento económico general impulsado por la IA y la realidad cotidiana de millones de estadounidenses.

“Las desigualdades aquí son muy, muy marcadas”, comentó Xavier sobre San Francisco. “Es un problema que existe desde hace mucho tiempo y creo que sigue siéndolo”.

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