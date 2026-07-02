Cómo Trump ganó más de US$ 1.000 millones con criptomonedas mientras la mayoría de los inversores perdieron dinero

Por David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump lanzó su memecoin $TRUMP en los días previos a su segunda investidura, inaugurando una administración pro-cripto y un lucrativo negocio familiar.

La iniciativa le reportó a Trump cientos de millones de dólares el año pasado, como parte de unas ganancias totales en criptomonedas que superaron los US$ 1.000 millones.

La mayoría de los inversores del memecoin $TRUMP no tuvieron tanta suerte.

$TRUMP fue un éxito instantáneo, disparándose hasta una valoración de mercado de 15.000 millones de dólares, según CoinMarketCap. Ahora vale apenas 400 millones de dólares: un desplome del 97%.

Pero el precio del memecoin no significa nada para Trump. Incluso mientras los inversores de su memecoin perdían dinero, Trump cosechó las recompensas.

Trump atribuyó su enorme aumento de riqueza en 2025 al mercado bursátil.

“¿Saben por qué estoy ganando dinero? Porque el mercado bursátil está subiendo”, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews antes de un vuelo a Dakota del Norte. “Todo el mundo está ganando dinero”.

No se equivoca en que el mercado está impulsando las carteras de los estadounidenses: Quienes estuvieron invertidos en el S&P 500 durante todo 2025 obtuvieron un atractivo rendimiento del 17,9 % sobre su inversión.

Pero eso no es lo que está pasando aquí. Las criptomonedas, no las acciones, explicaron la mayor parte del aumento del patrimonio neto de Trump el año pasado. De eso, muy poco provino de inversiones directas en criptomonedas.

En cambio, Trump obtuvo la mayor parte de su dinero cripto en 2025 a partir de comisiones por transacciones y licencias y otros ingresos asociados a las monedas que su empresa vendió a los operadores. Las empresas de Trump son las propietarias mayoritarias de los tokens, y las afiliadas de la Organización Trump, CIC Digital y Fight Fight Fight LLC, controlan el 80 % del suministro de la moneda.

Trump puede beneficiarse del valor de mercado de la moneda. Pero independientemente de si $TRUMP subía o bajaba, él ganaba comisiones por transacción cada vez que $TRUMP se compraba o se vendía.

Entre su memecoin y otros tokens de criptomonedas vinculados a World Liberty Financial LLC —una firma gestionada en parte por sus hijos, Eric y Donald Trump Jr.—, Trump obtuvo más de US$ 526 millones por ventas de tokens.

Los memecoins tienden a dispararse y luego desplomarse en precio. Eso se debe a que los memecoins, a diferencia de las criptomonedas típicas, no tienen valor intrínseco. Son activos extraordinariamente arriesgados y especulativos que se negocian en un intercambio, pero que se prestan a estafas llamadas “rug-pulls”.

En un rug-pull, los creadores de un memecoin lanzan una moneda, esperan a que el precio se dispare y luego retiran sus ganancias.

$TRUMP y el asociado $MELANIA se anunciaron como a prueba de rug-pull, garantizando que el presidente y la primera dama no pudieran desbloquear todas sus ganancias de una sola vez: tenían que escalonar las ventas a lo largo de tres años.

Pero que un memecoin no sea una estafa no lo convierte en una inversión inteligente. Entonces, ¿por qué la gente compraría $TRUMP?

Los inversores en $TRUMP pueden haberse sentido atraídos porque querían apoyar al presidente. Puede que lo hicieran por la novedad o porque creían que sería lucrativo.

Pero algunos inversores con grandes recursos volcaron dinero en el memecoin para obtener acceso a Trump.

El pasado mayo, Trump organizó una cena de etiqueta como recompensa especial para los 220 principales tenedores de $TRUMP. Los asistentes aportaron millones de dólares en inversiones en su token cripto. Los 25 mayores inversores obtuvieron acceso a una pequeña recepción VIP con el presidente.

Así que el memecoin $TRUMP puede haber sido una mala inversión durante el último año. Pero algunos de sus inversores aun así obtuvieron algo. Trump, desde luego, sí.

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