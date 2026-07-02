Así es como las temperaturas récord y los fuegos artificiales podrían desencadenar una pésima calidad del aire el 4 de julio

Por Kasha Patel, CNN

Mientras Estados Unidos se encuentre celebrando su 250 cumpleaños, se espera que los fuegos artificiales aporten más espectacularidad y solemnidad que nunca antes. Pero con las festividades a gran escala y la previsión de una ola de calor sofocante, millones de estadounidenses podrían verse expuestos a una doble dosis excesiva de aire nocivo para la salud.

Cada 4 de Julio, el país enciende fuegos artificiales desde celebraciones improvisadas en la calle hasta espectáculos oficiales, generando contaminación por humo, que a veces rivaliza con la procedente de los incendios forestales, que puede persistir durante varias horas. En algunas ciudades, la calidad del aire a menudo no vuelve a la normalidad hasta alrededor del mediodía del día siguiente, y el calor podría agravar esta persistencia.

Pero el humo de las celebraciones de aniversario de este año, más grandes de lo normal, también puede multiplicar los riesgos respiratorios en áreas que ya sufren de una calidad del aire en deterioro en medio de temperaturas récord esta semana, dicen los expertos.

Incluso antes de que se encienda cualquier fuego artificial en algunas áreas urbanas, el calor ya habrá creado otro tipo de contaminación del aire: el ozono. Las ubicaciones abrasadoras, como la ciudad de Washington donde se muestra el récord de fuegos artificiales, se pronostica que experimentarán al menos cantidades moderadas de ozono a nivel del suelo durante el día. Este contaminante se forma típicamente cuando los químicos del escape de los automóviles se hornean bajo fuertes rayos ultravioleta en días calurosos.

Más de 50 millones de personas sufrirán temperaturas de tres dígitos esta semana, y se proyectan al menos 100 récords de temperatura máxima, principalmente en la Costa Este.

“Me gustan los fuegos artificiales. Soy un patriota. Creo que son divertidos, y vale la pena tener un poco de polvo extra en la atmósfera”, dijo Russell Dickerson, profesor en el departamento de ciencias atmosféricas y oceánicas de la Universidad de Maryland, College Park. “Pero este 4 de julio va a ser malo por varias razones”.

Para celebrar 250 años de libertad, muchas ciudades están conmemorando verdaderamente el resplandor de los cohetes rojos y las bombas estallando en el aire de manera histórica.

La celebración más grande tendrá lugar en la capital de la nación, donde se espera que se lancen 850.000 fuegos artificiales en solo 40 minutos desde 10 lugares alrededor de la ciudad de Washington, estableciendo un nuevo Récord Guinness Mundial para la exhibición de fuegos artificiales más grande. El punto de referencia actual son 810.904 fuegos artificiales en una celebración de la cuenta regresiva de Año Nuevo 2016 en Filipinas. El espectáculo de la capital será unas 10 veces más grande que el Show de Fuegos Artificiales del Cuatro de Julio de Macy’s en Nueva York, que normalmente es la mayor fiesta del Día de la Independencia.

Nueva York también planea aumentar el tamaño y establecer un récord local para su espectáculo, disparando 85.000 proyectiles de fuegos artificiales en 30 colores diferentes. Nashville tiene como objetivo lanzar un número sin precedentes de fuegos artificiales, estimados en miles. Boston coreografiará música en vivo para su exhibición. Charlotte proclamó que tendrá el mayor espectáculo de fuegos artificiales en el sureste en un estadio de béisbol. Por tercera vez en la historia, San Francisco lanzará fuegos artificiales desde el puente Golden Gate.

Pero los espectáculos pirotécnicos significan problemas en el aire contaminantes microscópicos conocidos como partículas en suspensión (PM) 2.5. Son aproximadamente 30 veces más pequeños que el ancho de un cabello humano y pueden causar problemas respiratorios y empeorar las condiciones del corazón. Algunos PM 2.5 consisten en metales que componen el color de un fuego artificial y pueden alojarse profundamente en nuestros pulmones y causar irritación, tos o falta de aliento.

En las horas posteriores a un espectáculo de fuegos artificiales, los investigadores encontraron un aumento de alrededor del 42 % en estos pequeños contaminantes.

Pero las extravagancias pasadas generalmente no han sido tan grandes como este año, lo que hace que la calidad del aire justo después del espectáculo sea una gran preocupación.

“Sabemos que todas las ciudades del país en las que se celebran espectáculos pirotécnicos registran niveles altísimos de partículas en suspensión en cuanto comienza el espectáculo”, declaró a CNN Dan Jaffe, profesor de química ambiental de la Universidad de Washington. “Las emisiones van a tener importancia. Cuantos más fuegos artificiales haya, más PM 2,5 habrá en el aire”.

Para empeorar las cosas, muchos lugares de las principales fiestas de fuegos artificiales también estarán bajo temperaturas altas récord. Un área de alta presión, conocida como cúpula de calor, se encuentra sobre gran parte del país esta semana, limitando los vientos y atrapando el aire caliente cerca del suelo.

Se espera que la ciudad de Washington alcance alrededor de 102 grados, alcanzando su 4 de julio más caliente en la historia. Se anticipa que Nueva York alcanzará los tres dígitos por primera vez en una década desde el jueves hasta el sábado. Filadelfia podría empatar por su segunda temperatura más alta registrada el sábado a 104 grados. Boston puede experimentar uno de sus días y noches más cálidos el 4 de julio.

Dickerson dijo que el aire estancado probablemente atrapará el humo más cerca del suelo durante más tiempo de lo habitual, y puede incluso oscurecer los fuegos artificiales. Condiciones similares empañaron el deslumbrante espectáculo de Washington, en 2019. Debido a las altas temperaturas, Dickerson dijo que las personas probablemente estarán usando sus aires acondicionados y consumiendo más energía, también aumentando PM 2,5 en la atmósfera.

“No vamos a poder ver más de 100 yardas”, dijo Dickerson. “Si no hay viento, como suele ocurrir al atardecer en un día caluroso, es muy probable que pasen muchas horas o incluso días antes de que esa columna de humo se disipe por completo”.

Luego está el ozono, que muchos pueden recordar como el gas en lo alto de nuestra atmósfera que protege la Tierra de los fuertes rayos del sol. Pero el ozono a nivel del suelo, formado por la mezcla de los gases de escape de los vehículos, el calor y la luz solar, puede irritar nuestros pulmones, empeorando potencialmente la calidad del aire antes de cualquier celebración nocturna.

“El calor exacerba todo este problema, por lo que generalmente vemos los niveles más altos de ozono cuando las temperaturas llegan a las altas temperaturas de 80 y 90 en la mayoría de los lugares”, dijo Jaffe. “Si piensas en una franja de ciudades en los EE.UU., generalmente las ciudades más cálidas tienden a tener peor contaminación por ozono”.

Y si las partículas de los fuegos artificiales persisten hasta el día siguiente, Jaffe dijo que sus químicos también podrían reaccionar a la luz del sol y aumentar el riesgo de ozono el 5 de julio.

Dickerson, que se encuentra en Maryland, dijo que el sábado no parece un buen día para intentar el récord mundial. “No llevaría a mis nietos, no este año”, agregó.

La lluvia podría ayudar a aliviar el calor y la contaminación del aire. A partir del jueves por la tarde, se pronostican tormentas desde Virginia hasta Nueva Inglaterra desde la tarde hasta la noche del sábado. La lluvia podría ayudar a mitigar la contaminación por ozono durante el día, incluyendo en la capital de la nación, pero las duchas probablemente terminarán antes de que puedan lavar el humo de los fuegos artificiales esa noche. En la ciduad de Washington no se espera que la lluvia regrese hasta la tarde del día siguiente.

Si el índice de calidad del aire alcanza niveles “insalubres”, superando los 100, la Agencia de Protección Ambiental aconseja a las personas que están embarazadas, o a quienes tienen condiciones preexistentes como asma, y a los niños pequeños o adultos mayores que tengan precaución. Si la calidad del aire se vuelve peligrosa y supera los 300 en el índice, es más probable que todos se vean afectados. Las personas pueden usar una máscara N95 adecuada para limitar la exposición a los contaminantes.

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