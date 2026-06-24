El Senado de EE.UU. da marcha atrás en su reprimenda a Trump por la guerra con Irán

Por Morgan Rimmer, CNN

Un día después de aprobar una resolución destinada a retirar las fuerzas militares estadounidenses del conflicto con Irán, el Senado dio marcha atrás en su crítica a la gestión de la guerra por parte del presidente Donald Trump.

La cámara alta rechazó este miércoles un intento de impulsar una medida similar sobre poderes de guerra.

La votación se produjo después de que Trump expresara su frustración con los senadores republicanos que se inclinaron a favor de una resolución sobre los poderes de guerra contra Irán el martes.

El presidente también fustigó a los republicanos que no estuvieron presentes en esa votación, argumentando que el Congreso había socavado su posición en la mesa de negociaciones con Irán.

Los senadores republicanos Rand Paul y Bill Cassidy, quienes previamente habían votado a favor de limitar los poderes bélicos del presidente contra Irán, cambiaron su voto en esta ocasión; Paul se abstuvo y Cassidy votó en contra de la resolución.

Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski volvieron a votar a favor de la resolución, mientras que el senador demócrata John Fetterman votó nuevamente en contra. El resultado final fue de 47 votos a favor, 50 en contra y 1 abstención.

Trump celebró la votación en Truth Social, señalando los cambios de Paul y Cassidy y escribiendo: “¡Esta votación pone a Irán en alerta!”.

El miércoles por la mañana, durante un tenso almuerzo de senadores republicanos con Trump, Cassidy se enfrentó al presidente en lo referente a Irán, diciéndole que seguiría votando a favor de las medidas que otorgan poderes de guerra hasta que el Congreso y el pueblo estadounidense reciban más información sobre el conflicto.

“Me puse de pie y dije: ‘No le han dicho al pueblo estadounidense lo que está pasando. Se suponía que duraría cuatro semanas, pero ya han pasado cuatro meses. No hemos alcanzado nuestros objetivos iniciales y quiero saber qué está sucediendo’”, declaró Cassidy a los periodistas tras la reunión.

Pero más tarde, el miércoles, el republicano de Louisiana dijo haber recibido una “sesión informativa exhaustiva” del vicepresidente J.D. Vance y del enviado especial Steve Witkoff sobre Irán.

“Quiero agradecer al vicepresidente Vance y al enviado especial Witkoff por la completa sesión informativa de esta tarde sobre Irán. Agradezco la rápida invitación a la Casa Blanca para abordar muchas de mis inquietudes”, publicó en X.

Paul, republicano de Kentucky, escribió el miércoles en X que su opinión sobre la guerra no había cambiado, pero que Trump “me pidió que tuviera en cuenta su postura negociadora”.

“Mi opinión sobre el debate en torno a la guerra y el poder ejecutivo no ha cambiado y he votado en ese sentido en varias ocasiones. Pero dado que las hostilidades parecen haber terminado y el presidente me pidió que considerara su postura negociadora, así lo haré. Mi abstención es una forma de darle al presidente más margen de maniobra para negociar una paz duradera”, escribió.

Durante la reunión en el Capitolio, Trump también criticó a los senadores republicanos Dave McCormick y Mitch McConnell por no haber asistido a la votación del martes. Sin embargo, McConnell permanece hospitalizado, y McCormick viajaba en el Air Force One con el presidente rumbo a un evento en Pensilvania durante la votación.

La votación del miércoles marca la undécima vez que el Senado vota sobre una medida relativa a los poderes de guerra de Irán desde principios de año.

Esta resolución fue aprobada en comisión el mes pasado, en otra ocasión debido a la ausencia de los republicanos, pero los demócratas prefirieron esperar para impulsar una segunda votación y asegurarse así de contar con el apoyo necesario para su aprobación.

Los republicanos la sometieron a votación el miércoles por la noche, con la esperanza de poder rechazarla.

Trump ha arremetido contra los republicanos que han respaldado diversas resoluciones sobre los poderes de guerra contra Irán.

Después de que la Cámara de Representantes aprobara una resolución concurrente por 215 votos a favor y 208 en contra a principios de este mes, con cuatro republicanos de la Cámara votando con los demócratas, Trump calificó a los republicanos de “oportunistas” y su acción de “antipatriótica” en una publicación en Truth Social.

Y después de que el Senado también aprobara la resolución concurrente el martes, por 50 votos a favor y 48 en contra, Trump llamó “perdedores” a los cuatro senadores republicanos que la respaldaron, y agregó: “Estos senadores solo me han hecho el trabajo más difícil”.

Algunos senadores demócratas, entre ellos Tim Kaine de Virginia, han argumentado que la aprobación de una resolución sobre poderes de guerra es necesaria, incluso después de que Estados Unidos alcanzara un acuerdo preliminar con Irán.

“Creo que es un buen momento para someter a votación la idea de que, si realmente estamos en un período de cierta estabilidad, no permitamos que todo vuelva a empezar sin que el Congreso participe en esa decisión”, declaró a los periodistas la semana pasada.

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