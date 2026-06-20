Los estados demócratas se apresuran a prevenir la posible injerencia de la administración Trump en sus elecciones

Por Fredreka Schouten, CNN

Los estados gobernados por demócratas se apresuran a proteger las elecciones de medio término de noviembre contra la posible injerencia de la administración Trump y sus aliados, aprobando nuevas leyes que restringen la presencia de las fuerzas del orden en los centros de votación o que buscan frustrar los intentos del gobierno federal para obtener material electoral sensible.

Cinco estados —California, Colorado, Connecticut, Maryland y Washington— han promulgado recientemente legislación para proteger sus elecciones de acciones federales, según el Voting Rights Lab, que monitorea la legislación relacionada con las elecciones, y una investigación de CNN.

Los promotores afirman que responden a la retórica constante del presidente Donald Trump sobre el fraude electoral y a las medidas cada vez más agresivas de la administración para modificar el proceso de votación. La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la tarea principal de organizar las elecciones y al Congreso el poder de establecer las reglas para las contiendas federales.

“Es indignante que la administración Trump crea que puede ignorar la Constitución de los Estados Unidos e intentar controlar nuestras elecciones”, declaró la senadora estatal de Maryland, Cynthia Kagan, demócrata que copatrocinó una nueva ley destinada a mantener el plazo estatal para el recuento de las papeletas de voto por correo recibidas después del día de las elecciones.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, el presidente ha intentado repetidamente, por su cuenta, modificar los procedimientos electorales, mientras que sus intentos de imponer nuevas restricciones al voto han fracasado en el Congreso.

Ha firmado decretos para reprimir el voto por correo, que ha calificado infundadamente de plagado de fraude. Su administración ha confiscado registros relacionados con las elecciones de 2020, que perdió, de los condados más grandes de Georgia y Arizona. Además, su Departamento de Justicia está litigando en los tribunales para obtener acceso a los padrones electorales de varios estados, en busca de pruebas de que personas no elegibles, incluidas personas no ciudadanas, emitieron su voto.

Además, al ser consultado el mes pasado sobre si enviaría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o tropas de la Guardia Nacional a los centros de votación, Trump respondió que haría “todo lo necesario para garantizar elecciones honestas”. Otros funcionarios de la administración se han negado a descartar públicamente la idea.

Esto ha generado nuevas alarmas entre algunos legisladores demócratas y funcionarios electorales sobre la posible intervención de las fuerzas del orden federales en los centros de votación este otoño.

En Connecticut, una nueva disposición de la ley estatal que entra en vigor el 1 de julio busca prohibir en gran medida que las fuerzas del orden se acerquen a menos de 76 metros de un centro de votación, buzón de votación o centro de recuento de votos sin el permiso de los funcionarios electorales, según el representante estatal Matt Blumenthal, demócrata que preside el comité de administración gubernamental y elecciones de su cámara y es uno de los principales promotores de la nueva ley.

“La razón por la que hemos considerado estas medidas son las impactantes e inauditas declaraciones y acciones que Donald Trump y sus aliados, incluso en el gobierno, han emprendido para amenazar y atacar nuestras elecciones”, declaró a CNN.

En respuesta a las recientes medidas adoptadas por estados demócratas, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró que Trump “está comprometido a garantizar que los estadounidenses tengan plena confianza en la administración electoral, lo que incluye padrones electorales totalmente precisos y actualizados, libres de errores y de votantes no ciudadanos registrados ilegalmente”.

“Esta promesa de campaña del presidente es la razón por la que millones de estadounidenses lo reeligieron”, añadió.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Trump acerca del despliegue de agentes federales en los centros de votación, la Casa Blanca remitió a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien declaró a los periodistas que no había escuchado al presidente “discutir ningún plan formal para desplegar agentes del ICE fuera de los centros de votación”.

Algunas de estas leyes estatales podrían generar conflictos legales con el gobierno federal. Ya se han producido disputas judiciales entre la administración Trump y estados como California y Connecticut por estatutos que buscan prohibir que los agentes del ICE usen mascarillas mientras operan dentro de sus fronteras.

Sin embargo, expertos legales afirman que los estados probablemente se encuentran en una posición más sólida con respecto al nuevo conjunto de leyes que detallan cómo los funcionarios estatales y locales deben responder a cualquier extralimitación federal en materia electoral.

A continuación, se presenta un análisis de cómo los estados están modificando sus leyes para hacer frente a posibles acciones federales:

En California , el gobernador demócrata Gavin Newsom firmó el mes pasado una ley que prohíbe a los funcionarios electorales proporcionar acceso no autorizado a los registros de votantes o a las máquinas de votación sin una orden judicial. También tipifica como delito el robo de boletas electorales a funcionarios electorales sin una orden judicial válida.

, el gobernador demócrata Gavin Newsom firmó el mes pasado una ley que prohíbe a los funcionarios electorales proporcionar acceso no autorizado a los registros de votantes o a las máquinas de votación sin una orden judicial. También tipifica como delito el robo de boletas electorales a funcionarios electorales sin una orden judicial válida. En Colorado , una ley firmada a principios de este mes por el gobernador demócrata Jared Polis prohíbe interferir con la votación dentro de una zona de seguridad de 30 metros (100 pies) recientemente establecida alrededor de los buzones de votación y los centros de votación. También otorga al gobernador, con la asesoría de un comité consultivo, la facultad de declarar el estado de emergencia para permitir que las elecciones se lleven a cabo en caso de cualquier interrupción.

, una ley firmada a principios de este mes por el gobernador demócrata Jared Polis prohíbe interferir con la votación dentro de una zona de seguridad de 30 metros (100 pies) recientemente establecida alrededor de los buzones de votación y los centros de votación. También otorga al gobernador, con la asesoría de un comité consultivo, la facultad de declarar el estado de emergencia para permitir que las elecciones se lleven a cabo en caso de cualquier interrupción. La nueva ley de Connecticut también exige que los funcionarios municipales o los trabajadores electorales que reciban una citación o una orden judicial notifiquen al fiscal general y al secretario de estado en un plazo de 36 horas.

también exige que los funcionarios municipales o los trabajadores electorales que reciban una citación o una orden judicial notifiquen al fiscal general y al secretario de estado en un plazo de 36 horas. En Maryland , una ley promulgada en mayo permite al estado continuar el recuento de votos para las elecciones locales y estatales en las papeletas recibidas por correo después del día de las elecciones, incluso si el gobierno federal finaliza el período de gracia posterior a las elecciones para las contiendas presidenciales y congresionales.

, una ley promulgada en mayo permite al estado continuar el recuento de votos para las elecciones locales y estatales en las papeletas recibidas por correo después del día de las elecciones, incluso si el gobierno federal finaliza el período de gracia posterior a las elecciones para las contiendas presidenciales y congresionales. En el estado de Washington, una ley promulgada en marzo tipifica como delito grave, punible con hasta cinco años de prisión, la divulgación de información personal contenida en el registro de votantes a personas que no sean funcionarios electorales estatales y locales sin la autorización del secretario de estado. El promotor de la medida, el senador estatal demócrata Marcus Riccelli, afirmó que no impide que una entidad gubernamental solicite la información y potencialmente la obtenga. Pero la solicitud “tiene que pasar por nuestro secretario de Estado, quien administra nuestra base de datos estatal de registro de votantes”, dijo.

Durante la ceremonia de firma, Newsom describió la ley de California como necesaria “para abordar la legítima preocupación” por las acciones de la administración.

También se refirió a la sonada incautación de 650.000 boletas electorales emitidas en las elecciones especiales del año pasado en el condado de Riverside, California, por parte del sheriff del condado, Chad Bianco, un republicano que se postulaba para gobernador. Un juez local había firmado una orden para lo que Bianco denominó una “misión de investigación” sobre un posible fraude electoral.

A principios de este año, la Corte Suprema estatal detuvo la investigación y ordenó que se conservaran las boletas incautadas. Los magistrados han pedido a ambas partes que preparen informes sobre cómo la nueva ley estatal, que busca restringir dichas incautaciones de boletas, podría afectar el caso.

Blumenthal, principal promotor de la nueva ley de Connecticut, señaló la incautación por parte del FBI, el 28 de enero, de los registros electorales de 2020 en el condado de Fulton, Georgia. Una declaración jurada, desclasificada tras una impugnación legal por parte de funcionarios locales, reveló que las afirmaciones de quienes niegan las elecciones de 2020 se utilizaron para justificar la orden judicial del FBI.

La ley de Connecticut no necesariamente impediría que los agentes federales obtuvieran material electoral en circunstancias similares a las del condado de Fulton, pero busca brindar a los funcionarios estatales la oportunidad de intervenir en los tribunales antes de que se incauten boletas o máquinas mediante una orden judicial, explicó Blumenthal.

“Queremos asegurarnos de que alguna autoridad judicial haya escuchado ambas versiones de los hechos y también garantizar que, si se ejecuta la orden, se haga de manera que no interfiera con nuestras elecciones”, afirmó.

En Maryland, los legisladores demócratas se han opuesto a los reiterados intentos del presidente de restringir el voto por correo. La administración Trump respalda una iniciativa del Comité Nacional Republicano ante la Corte Suprema de Estados Unidos que busca detener el conteo de las boletas en las elecciones federales que lleguen después del día de las elecciones. Se espera una decisión de la Corte Suprema próximamente.

Maryland es uno de los 14 estados, junto con el Distrito de Columbia, que contabiliza las boletas por correo recibidas después del día de las elecciones, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. (Otros estados han extendido los plazos de recepción de boletas para los votantes en el extranjero y los militares). Maryland tiene un período de gracia de 10 días siempre que las boletas tengan matasellos del día de las elecciones o anterior.

Algunos legisladores republicanos argumentan que los demócratas están intentando interferir con el escrutinio legítimo de las elecciones por parte del gobierno federal.

El senador estatal de California, Tony Strickland, republicano que se opone a la nueva ley en su estado, dijo que espera una impugnación legal argumentando que podría violar la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que prohíbe a los estados regular al gobierno federal. Un tribunal federal de apelaciones citó esta cláusula a principios de este año al bloquear una ley de California que intentaba obligar a los agentes del ICE a mostrar su identificación mientras operaban en el estado.

“Creo que deberíamos tener la capacidad, en todos los niveles de gobierno, de supervisar las elecciones para asegurar que se lleven a cabo correctamente”, declaró Strickland a CNN. “¿Qué tienen que ocultar?”.

Sin embargo, Richard Pildes, codirector del Proyecto Democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, afirmó que las nuevas leyes en lugares como el estado de Washington, que establecen sanciones penales para los funcionarios locales que comparten datos confidenciales, podrían superar impugnaciones constitucionales porque no pretenden controlar las acciones federales.

“Están diseñadas para indicar a sus funcionarios electorales que no entreguen voluntariamente la información si se les solicita”, explicó. “Están regulando a sus propios funcionarios electorales. No están dictando a los funcionarios federales cómo deben desempeñar sus funciones”.

Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola y asesor de la Casa Blanca en materia electoral durante la administración Biden, afirmó que los estados han tenido disputas legales con el gobierno federal sobre las normas electorales en el pasado reciente, pero la mayoría se centraron en cambios promulgados por el Congreso.

“Lo que es diferente ahora es que el presidente está intentando actuar al margen de la ley federal y de sus atribuciones”, declaró Levitt. Aun así, expresó su confianza en que las elecciones de este otoño no sufrirán graves interrupciones.

Entre otras cosas, señaló, la controversia sobre las incautaciones de alto perfil en Georgia y California ha sensibilizado a los jueces de todo el país sobre la necesidad de examinar con detenimiento cualquier solicitud futura de material electoral, especialmente una vez que las elecciones estén en marcha.

“Los estados son los responsables del proceso”, añadió Levitt. “Y cuando el presidente ordena que se hagan ciertas cosas, los estados no tienen por qué obedecer”.

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