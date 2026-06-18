Zohran Mamdani critica duramente al Partido Demócrata mientras se reúne con candidatos progresistas

Por Katherine Koretski, CNN

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo el jueves por la noche uno de sus llamamientos más contundentes hasta la fecha a favor del cambio en el Partido Demócrata, durante un mitin con su lista de candidatos progresistas al Congreso en las primarias demócratas del próximo martes.

“Durante demasiado tiempo, nuestro partido ha considerado que su función es gestionar el declive en lugar de generar un cambio real para la clase trabajadora”, declaró Mamdani en un mitin encabezado por el senador de Vermont, Bernie Sanders.

“Ha considerado que su función es explicar por qué no podemos, en lugar de demostrar cómo podemos, y esa vieja mentalidad fracasará el martes. Y, francamente, fracasará en Carolina del Sur y Nuevo Hampshire. No alcanzará los 270 votos electorales, porque el partido del pasado no será el que nos guíe hacia el futuro”, sentenció.

“¿Cuándo empieza la carrera para 2028?”, añadió. “Empieza ahora. Empieza el martes”.

La insistencia de Mamdani en que el Partido Demócrata, tal como existe actualmente, será incapaz de ganar unas elecciones presidenciales nuevamente, marca una nueva línea de crítica para este socialista democrático de 34 años, cuya campaña antisistema el año pasado abrió nuevos caminos para el movimiento progresista.

“La gente a menudo me pregunta qué opino sobre el estado del Partido Demócrata. Esta lista de candidatos que presentamos hoy es nuestra respuesta”, afirmó Mamdani durante su intervención en el Kings Theatre, en el barrio de Flatbush, en Brooklyn.

Tras seis meses en el cargo, Mamdani está poniendo a prueba su influencia política, respaldando a tres progresistas en las primarias demócratas de Nueva York: la asambleísta Claire Valdez, que actualmente representa a Queens; Brad Lander, el excontralor de la ciudad; y Darializa Avila Chevalier, educadora y activista por los derechos de los inmigrantes.

Valdez se postula para el escaño de la representante Nydia Velázquez, quien se retira.

Los otros dos candidatos desafían a los titulares: Lander intenta desbancar al representante Dan Goldman y Chevalier tiene en la mira al representante Adriano Espaillat, al tiempo que enfrenta escrutinio por publicaciones eliminadas en redes sociales que menospreciaban a líderes demócratas y por su asistencia a una manifestación propalestina el día después de los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Al seleccionar a sus contrincantes, Mamdani también se enfrenta al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el demócrata radicado en Brooklyn que ha respaldado tanto a Goldman como a Espaillat.

Cuando se le preguntó recientemente sobre el apoyo de Mamdani a Chevalier en lugar de a Espaillat, Jeffries declaró a Erin Burnett de CNN: “El alcalde y yo hemos acordado discrepar profundamente en lo que respecta a esta contienda en particular”.

Durante su intervención del jueves por la noche, Mamdani arremetió contra lo que llamó “monstruos”, entre los que dijo que se incluyen “aquellos que financian anuncios de televisión que inundan las ondas con ataques engañosos y de mala fe” contra sus tres candidatos respaldados.

Mamdani, un crítico declarado del Gobierno de Israel, arremetió contra el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC), que ha gastado millones para impulsar a candidatos proisraelíes en las primarias al Congreso de este año, a menudo mediante anuncios que hacen referencia a asuntos internos en lugar de a la política exterior.

“Mueven millones de dólares de dinero opaco para lograr un único objetivo: preservar su poder, para así poder enfrentarnos unos contra otros, en lugar de que nuestros líderes se orienten hacia el cambio moral que todos sabemos que es necesario”, señaló Mamdani.

CNN se ha puesto en contacto con AIPAC para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.