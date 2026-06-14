Mueren un piloto y 11 paracaidistas tras accidente aéreo en Missouri, dicen autoridades

Por Cindy Von Quednow, CNN

Once paracaidistas y un piloto murieron este domingo cuando una aeronave se estrelló cerca de un aeropuerto en Butler, Missouri, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, según una publicación en X de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri.

La aeronave acababa de despegar alrededor de las 11:20 a.m. hora local, no logró ganar altitud visual, realizó un giro brusco a la izquierda y se estrelló a unos 275 metros de la pista, dijo a CNN Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto y director de gestión de emergencias del condado de Bates.

La aeronave turbohélice de un solo motor es operada por Skydive Kansas City, añadió Jacobs.

La aeronave transportaba personas para realizar saltos en paracaídas cuando los equipos de emergencia recibieron una llamada informando que un avión había caído y estaba envuelto en llamas, dijo al Associated Press el sargento Justin Ewing, de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri.

“Cayó en un campo adyacente al aeropuerto, pero creo que están cerrando la carretera como medida de precaución”, dijo Ewing a AP.

Añadió que el accidente será investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. CNN se ha comunicado con la agencia para solicitar comentarios.

Las víctimas aún no han sido identificadas porque sus familiares no han sido notificados del incidente, agregó.

“Es horrible”, dijo Jacobs sobre el accidente.

Agentes del Departamento de Policía de Butler y de la Oficina del Sheriff del condado de Bates también se encuentran en el lugar.

Butler está ubicada a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City, Missouri

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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