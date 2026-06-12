Violencia de pandillas sacó de sus casas a casi 600.000 haitianos en un año. Haití suma 1,4 millones de desplazados internos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La violencia generada por las pandillas que operan en Haití, particularmente en la capital Puerto Príncipe, expulsó de sus casas a casi 600.000 personas durante 2025, con lo que el número de desplazados internos en el país caribeño llegó a 1,4 millones, de acuerdo con un nuevo informe de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Estos datos corresponden al reporte anual de tendencias globales de la ACNUR, que analiza el fenómeno del desplazamiento forzado en el mundo.

A nivel mundial, 68,7 millones de personas son desplazadas internas, dice el informe publicado este jueves. Aunque Haití no está entre los países con más casos —Sudán, con 9,1 millones; Colombia, con 7,2 millones, y Siria, con 5,9 millones—, la ACNUR advierte sobre el agravamiento de las condiciones de vida en su territorio y sobre el riesgo que representan para la población.

“A lo largo de 2025, en Haití, la violencia relacionada con pandillas, el desorden civil, los ataques dirigidos contra civiles y los enfrentamientos violentos por el control territorial continuaron intensificándose, particularmente en Puerto Príncipe y las comunas vecinas. Poco más de 574.300 haitianos fueron desplazados internamente durante el año. Como resultado, el número de desplazados internos aumentó bruscamente en un 38%, llegando a 1,4 millones a finales de 2025”, dice el reporte.

“Haití se ha vuelto cada vez más inseguro, caracterizado por violaciones generalizadas de los derechos humanos y niveles alarmantemente altos de violencia de género. En respuesta, en octubre de 2025 se estableció una Fuerza de Supresión de Pandillas mediante una resolución del Consejo de Seguridad para combatir la violencia de las pandillas y mejorar la seguridad de millones de haitianos”, agrega.

En América Latina, Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos, un fenómeno atribuido a la violencia generada por diversos grupos armados y criminales. Según la ACNUR, el número de casos en la nación sudamericana disminuyó 0,74% en el último año, al pasar de 7 millones 265.000 en 2024 a 7 millones 211.000 en 2025.

Haití y Colombia también figuran entre los países de América Latina que la organización no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia por el riesgo de un agravamiento de crisis humanitarias durante 2026, en un contexto global marcado por conflictos prolongados, desplazamientos forzados y una reducción de la ayuda internacional.

La advertencia forma parte de la actualización de mitad de año de la “Emergency Watchlist” del IRC, un informe que identifica a los países más expuestos a emergencias humanitarias. Haití aparece entre los 10 países con mayor riesgo a nivel mundial, mientras que Colombia integra el grupo ampliado de naciones monitoreadas por la organización.

Según la ONG, el mundo atraviesa una etapa de creciente inestabilidad en la que las crisis se expanden más rápido que la capacidad de respuesta internacional. El IRC sostiene que sistemas clave como la ayuda humanitaria, la diplomacia y la protección de refugiados se están debilitando precisamente cuando más se necesitan.

“El resultado no es simplemente una mayor inestabilidad, sino un mundo que se vuelve progresivamente más difícil de estabilizar”, dice el reporte.

En el caso de Haití, el informe alerta sobre el impacto de la violencia armada en la población civil y destaca el creciente uso de drones en escenarios de conflicto.

De acuerdo con el IRC, más de 1.200 personas, incluidos al menos 17 niños, han muerto en ataques con drones desde 2025. La organización advierte que estas tecnologías, cada vez más accesibles y menos reguladas, están facilitando ataques en ciudades y comunidades alejadas de las líneas tradicionales de combate, con consecuencias devastadoras para la población civil. Otras organizaciones de derechos humanos han hecho señalamientos en el mismo sentido.

El informe señala también que la expansión de la violencia y el deterioro de las condiciones de seguridad continúan agravando la crisis humanitaria en varios de los países incluidos en la lista de vigilancia, entre ellos Haití.

La publicación del informe del IRC se da tras la difusión de los nuevos datos de la ACNUR que muestran que 118 millones de personas permanecen desplazadas en todo el mundo —lo que incluye a los 68,7 millones de desplazados internos—, una cifra que se ha duplicado en la última década y que sigue cerca de máximos históricos.

Según el IRC, cerca del 70% de los refugiados vive en situaciones de desplazamiento prolongado, es decir, cinco años o más lejos de sus hogares sin perspectivas claras de retorno o integración. La mayoría procede de un reducido grupo de países afectados por conflictos persistentes, entre ellos, Afganistán, Sudán, Siria, Sudán del Sur, Myanmar y la República Democrática del Congo.

La ONG también advierte que casi el 60% de las personas desplazadas nunca cruzó una frontera internacional, sino que permanece dentro de sus propios países, muchas veces enfrentando nuevos desplazamientos provocados por la violencia o por fenómenos climáticos extremos.

“El primer descenso del desplazamiento global en más de una década debería ser una buena noticia. Sin embargo, las cifras reflejan sufrimiento a una escala histórica”, dijo el presidente y CEO del IRC, David Miliband.

Miliband señaló que gran parte de la reducción registrada este año responde al regreso de población a países que continúan atravesando crisis profundas. “Los retornos sin recursos no son una solución; son un desplazamiento redoblado”, sostuvo.

El IRC también alertó sobre la caída de la ayuda destinada a los países más afectados por conflictos y fragilidad. Según sus cálculos, la proporción de la asistencia oficial al desarrollo dirigida a estos Estados cayó del 43% en 2013 al 25% en 2024.

“Las herramientas para evitar un mayor deterioro existen: asistencia en efectivo, inversión sostenida en Estados frágiles e instituciones multilaterales funcionales”, afirmó Miliband. “La pregunta es si los gobiernos decidirán utilizarlas o permanecerán al margen mientras este desorden creciente cobra más vidas y medios de subsistencia”.

El informe concluye que, sin una mayor inversión en ayuda humanitaria y en mecanismos de prevención y respuesta, países vulnerables como Haití y Colombia podrían enfrentar mayores presiones sociales y humanitarias en los próximos meses.

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