Kim Jong Un inspecciona una nueva planta nuclear y planea un aumento “exponencial” en la producción de armas

Por Brad Lendon, Gawon Bae y Will Ripley, CNN

Según un informe de los medios estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un inspeccionó este miércoles una nueva planta que fabrica material nuclear apto para armas y afirmó que Pyongyang planea “reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”.

De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), Kim afirmó que su país ha duplicado con creces su capacidad de producción de material nuclear apto para armas en los últimos cinco años y que la nueva planta contribuirá a reforzar su capacidad de disuasión en caso de guerra.

Kim impulsó el desarrollo de más armas nucleares mediante un plan quinquenal que se puso en marcha después de que las conversaciones sobre desnuclearización con Estados Unidos, incluidas tres reuniones con el presidente Donald Trump durante su primer mandato, terminaran en fracaso.

La noticia de la nueva planta nuclear norcoreana llega en un momento en que Washington intenta llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que ya dura varios meses, y lograr que Teherán renuncie a los materiales nucleares que podría utilizar para fabricar armas.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de marzo, Corea del Norte ya posee material nuclear suficiente para fabricar hasta 90 ojivas y se cree que ha reunido alrededor de 50.

El Organismo Internacional de Energía Atómica informó en marzo que Corea del Norte tiene al menos dos plantas de enriquecimiento nuclear activas, una en Yongbyon y otra en Kangson.

La agencia declaró que estaba supervisando la construcción de un nuevo edificio en Yongbyon, “que tiene dimensiones e infraestructura, incluyendo suministro eléctrico y capacidad de refrigeración, similares a las de la planta de enriquecimiento de Kangson”.

“El exterior del nuevo edificio está terminado y es probable que el acondicionamiento interior esté en marcha”, indica el informe de la OIEA.

En su testimonio de abril ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general James Adams, declaró que Pyongyang estaba “construyendo una probable instalación adicional de enriquecimiento de uranio en Yongbyon”.

No se pudo determinar si las instalaciones que Kim visitó el miércoles eran las nuevas de Yongbyon u otra planta desconocida hasta entonces. El informe de la KCNA no especificó la ubicación.

Esta es al menos la tercera vez desde septiembre de 2024 que los medios estatales publican fotos de Kim inspeccionando una planta de enriquecimiento de uranio o una instalación de producción de material nuclear.

Según el informe de la KCNA del jueves, la nueva planta nuclear empleaba “tecnología más sofisticada”, y las imágenes proporcionadas por Corea del Norte mostraban a Kim caminando entre filas de centrifugadoras.

Hong Min, investigador principal del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, declaró a CNN que las nuevas instalaciones revelan una maduración y una ampliación del programa nuclear de Corea del Norte.

El informe “da la impresión de que el centro de gravedad se ha desplazado de la ‘investigación y producción’ a la ‘producción en masa y municiones’”, ya que funcionarios de la industria armamentística y del Instituto de Armas Nucleares acompañaron a Kim, indicó Hong.

Asimismo, al publicar varias fotografías que muestran la sala de control, las tuberías de procesamiento y la zona de módulos, Corea del Norte “está destacando intencionadamente el aspecto de una fábrica terminada y en funcionamiento”, afirmó.

El hecho de que Corea del Norte destaque las instalaciones de producción en lugar de realizar pruebas de armas más llamativas o grandes desfiles militares demuestra que ahora proyecta la imagen de que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus planes de desplegar una sólida capacidad de disuasión nuclear.

Además de desarrollar su capacidad de enriquecimiento nuclear, Corea del Norte ha estado probando una variedad de misiles en los últimos años, y ha probado con éxito misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos, según la Evaluación Anual de Amenazas de 2026 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

El miércoles, Kim elogió a los científicos nucleares del país por haber cumplido los objetivos del plan quinquenal y afirmó que su potencial nuclear es “inconcebible”.

El ascenso de Corea del Norte a la categoría de potencia nuclear ha sido citado como algo que Trump ha estado tratando de evitar que Irán replique con la Operación Furia Épica.

Los críticos de Trump replican que su primera administración anuló un acuerdo anterior de la era Obama que supervisaba el programa de enriquecimiento nuclear de Irán y que ahora está intentando alcanzar un acuerdo similar después de tres meses de guerra que no han logrado un cambio de régimen en Teherán ni la destrucción de su programa nuclear.

Según la edición de 2026 del Monitor de la Prohibición de las Armas Nucleares, el creciente arsenal nuclear de Corea del Norte es representativo de una tendencia mundial.

“El número de ojivas nucleares disponibles para su uso por las fuerzas armadas de los nueve estados con armas nucleares del mundo había aumentado a 9.745, con una potencia explosiva combinada equivalente a más de 135.000 bombas de Hiroshima”, afirma el grupo.

Según el informe, 2025 fue el noveno año consecutivo en que aumentó el número de armas nucleares desplegables.

Rusia posee la mayor cantidad de armas nucleares, más de 5.400, seguida de Estados Unidos con casi 5.300.

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