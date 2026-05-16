Noboa visitó Washington en busca de apoyo a la lucha contra el crimen en Ecuador

Análisis por Ana María Cañizares, CNN en Español

Los constantes viajes del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a Estados Unidos suscitan interrogantes en la opinión pública sobre los verdaderos efectos que estas visitas puedan tener para el país, que enfrenta una profunda crisis de seguridad. Noboa ha viajado a EE.UU. en 18 ocasiones desde que asumió el mandato en noviembre de 2023, según el portal oficial de decretos presidenciales.

El mandatario cumplió esta semana en Washington una agenda de encuentros con legisladores, autoridades de organismos multilaterales, representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, sobre temas como la seguridad, la migración y el comercio, informó la Presidencia de Ecuador. La Cancillería distribuyó a la prensa fotografías y boletines, pero no brindó más detalles sobre las reuniones del mandatario. En las cuentas de redes sociales de Noboa hay algunas fotografías. Antes de su viaje, CNN solicitó detalles, pero únicamente se publicó su agenda en las cuentas oficiales, sin indicar pormenores.

“Intenta subir su popularidad, que está cayendo en el país. Intenta mostrarse como una persona fuerte que ha recibido reconocimiento en Estados Unidos. Busca hacer creer que realmente tiene el apoyo de ese país”, sostiene el analista y experto en seguridad, Jean Paul Pinto, consultado por CNN.

Noboa llegó a Washington pocos días después de que la Casa Blanca publicara su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en la que Ecuador no tiene ninguna mención directa dentro de su análisis y proyecciones, pese a ser un punto clave para el tráfico de drogas en el mundo y a pesar de que el gobierno ecuatoriano insiste en que Estados Unidos es su aliado en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. El informe sí incluye a México y a Colombia, que también sufren el impacto de la operación de grupos criminales y con los que el gobierno de Ecuador mantiene relaciones resquebrajadas. CNN consultó a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas que elaboró el informe para saber por qué Ecuador no fue incluido y está a la espera de una respuesta.

En el mensaje que publicó en Instagram sobre su apretón de manos con J.D. Vance, Noboa insistió en que su relación con Estados Unidos es productiva en materia de seguridad. “Ecuador y EE.UU. luchamos contra enemigos que no reconocen fronteras. Hoy seguimos fortaleciendo una alianza basada en la firmeza y la decisión de enfrentar juntos el narcotráfico”, precisó.

En marzo pasado, Trump reunió en Florida a 12 líderes latinoamericanos, principalmente de derecha, para analizar la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y la migración. A dicha iniciativa, denominada entonces “Escudo de las Américas”, no fueron invitados los mandatarios de Colombia, país señalado como el principal productor mundial de cocaína, y de México, cuyos carteles se encargan de introducir ilícitamente distintos tipos de drogas al territorio estadounidense. Noboa sí asistió a la convocatoria de Trump.

Pero Pinto cree que el discurso está lejos de lo que ocurre en la práctica: “Ecuador no ha sido nombrado en el Informe Antidrogas de EE.UU. Los resultados de la política de seguridad del presidente Noboa no han sido significativos; la violencia no ha parado y los asesinatos en las cárceles continúan”, insiste Pinto. Cree que el gobierno sobredimensiona constantemente sus acciones de combate a la inseguridad, pero con resultados que, al final del día, son escasos. El gobierno ha defendido medidas como el toque de queda o la declaración de estado de emergencia, afirmando que sí han ayudado a contener la inseguridad. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, sostuvo la semana pasada que ciudades como Guayaquil, Los Ríos y la provincia de Manabí han reportado una reducción de homicidios del 30 % al 10 % desde el 3 de mayo, cuando empezó el toque de queda en 9 provincias y 4 cantones del país. El gobierno ha reconocido que la violencia migra a otros puntos del territorio cuando se activa el toque de queda.

Mientras tanto, el politólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Basabe, dijo a CNN que hay señales que no indican un trato favorable para Ecuador por parte de la administración Trump.

“Yo no observo de forma clara un buen trato. El Gobierno de EE.UU. no tiene un representante diplomático (embajador en Ecuador) desde la llegada de Trump. Cuando dos países quieren tener una relación bilateral cercana, la primera forma es tener a nuestros embajadores en ambos países para que las cosas fluyan y eso no tenemos. Esa me parece es una señal que da cuenta de que la relación que se plantea discursivamente tiene muchos espacios para generar dudas”, puntualizó Basabe al recordar que desde que Trump llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos solo mantiene a un encargado de negocios y no ha nombrado un embajador.

Basabe asegura que la relación con Estados Unidos no es distinta de la que Ecuador puede tener con otros países y que, aunque las señales no necesariamente reflejen una mala relación, no dan cuenta de algo especial ni de una prioridad para ese país. “El presidente Noboa no ha tenido una visita de Estado; eso no ha existido”, y agregó que hasta ahora no ha sido recibido oficialmente por el presidente Trump en la Casa Blanca.

En una entrevista con CNN en Washington, el presidente Noboa dijo que las recientes operaciones en su país, apoyadas por EE.UU. para atacar presuntos sitios donde opera el narcotráfico, han sido lideradas siempre por el Ejército ecuatoriano y han contado con asistencia tecnológica y de inteligencia. Noboa insistió en que su país es soberano y que el apoyo está beneficiando positivamente a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional.

“Damos la bienvenida a la participación de Estados Unidos, siempre y cuando se respeten nuestras leyes y también a nuestras Fuerzas Armadas. Nuestros militares pueden liderar las operaciones y contar con el apoyo de las tropas estadounidenses. Esa es la forma en que hemos estado trabajando hasta ahora, y hemos tenido éxito”, indicó Noboa a CNN.

Hace pocas semanas, Quito informó que había destruido un campamento de narcotraficantes en el recinto San Martín, en la provincia de Sucumbíos (fronteriza con Colombia), durante una operación conjunta con el Comando Sur de EE.UU. entre el 3 y el 6 de marzo. Las Fuerzas Armadas de Ecuador indicaron que esta operación tenía como objetivo un supuesto campamento de Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que habría incluido un presunto puesto de descanso del líder de la organización criminal, identificado como “Mono Tole”. La operación no dejó bajas ni se reportó la captura de ningún líder criminal. Pero los habitantes de la zona dijeron que no eran narcoterroristas y que el área bombardeada era un terreno agrícola. Noboa insiste en que la información de inteligencia proporcionada por sus socios indicaba lo contrario.

Hace pocos días, un grupo de legisladores demócratas envió una carta al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, solicitando la suspensión de estas operaciones conjuntas hasta que se investigue y se justifique la legalidad de la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sin la autorización del Congreso.

“Estamos profundamente preocupados por los informes de graves violaciones de los derechos humanos y el bombardeo de lo que parecen haber sido instalaciones civiles durante operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador (…) La participación en Ecuador sigue sin estar clara, tanto para el Congreso como para el público estadounidense”, precisa la misiva.

CNN consultó a Cancillería y a la Presidencia de Ecuador sobre la posición de los congresistas estadounidenses y está a la espera de una respuesta. También envió una consulta al Departamento de Defensa de EE.UU.

Los legisladores advirtieron en la carta sobre los posibles riesgos de estas operaciones y expresaron sus preocupaciones por el involucramiento de las fuerzas estadounidenses. “Podría desencadenar una confrontación armada regional más amplia”, agregaron.

Noboa insistió a CNN que las operaciones son legítimas y que contaron con el apoyo tecnológico estadounidense, pero bajo la soberanía y liderazgo ecuatorianos.

Noboa fue recibido este jueves en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su discurso se centró en abordar la escalada de violencia e inseguridad en Ecuador, la operación del crimen organizado y la búsqueda de apoyo internacional para combatir la criminalidad. En ese contexto, Noboa aprovechó para arremeter nuevamente contra el Gobierno colombiano, aunque de forma indirecta y en medio de altas tensiones arancelarias y diplomáticas entre Ecuador y Colombia.

“Vivimos en constante alerta porque probablemente el vecino que tenemos al lado (Colombia) es el enemigo”, expresó. Noboa y Petro han sostenido continuos cruces de declaraciones y publicaciones en redes sociales, atacándose mutuamente en los últimos meses. Quito reclama una mayor cooperación de Bogotá en la lucha contra el crimen. Petro anunció semanas atrás que demandará a Noboa, pues considera que lo calumnia al intentar vincularlo con grupos narcotraficantes. Todavía no se ha concretado la demanda y el mandatario colombiano le ha dicho a Noboa que está tratando de interferir en las elecciones presidenciales de su país.

Para el experto en seguridad, Jean Paul Pinto, las declaraciones de Noboa pueden afectar profundamente la relación bilateral en el futuro. “Sus declaraciones son desafortunadas. Este tipo de anuncios son políticos, desatinados y no contribuyen al campo de la seguridad y al campo binacional”, asegura. Pinto insiste en que tanto Colombia como Ecuador deben trabajar en un plan renovado de seguridad para su frontera y que, para ello, se necesita diálogo.

Mientras tanto, el politólogo Santiago Basabe advierte que a ninguna de las dos partes les conviene una confrontación abierta de manera permanente, pues Colombia es un país más grande y con capacidades de inteligencia y militares que Ecuador no debería subestimar. Cree que la cooperación es vital, independientemente de la línea política que pueda ganar en Colombia en las elecciones: “(Iván) Cepeda tiene alta posibilidad de ganar; no convienen las tensiones”, afirma.

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