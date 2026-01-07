El FC Barcelona gana, gusta y golea, y espera por Real Madrid o Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de España

Por Federico Leiva, CNN en Español

Caminando. Así llegó el FC Barcelona a la final de la Supercopa de España 2026, tras una goleada lapidaria ante el Athletic Club de Bilbao por 5 a 0. El ganador del partido ya estaba puesto antes de los primeros 40 minutos de partido, cuando el cuadro azulgrana ya tenía cuatro goles de ventaja.

Fue, ante todo, un reflejo de los momentos que ambos equipos están viviendo en esta temporada 2025/2026. Los catalanes llevan ahora nueve triunfos consecutivos entre todas las competencias y cinco encuentros seguidos sin recibir goles. Esos números le sirvieron el liderato de LaLiga con cuatro unidades de ventaja sobre el Real Madrid.

Los Leones, por su parte, tienen solo tres triunfos en sus últimas 10 presentaciones, están octavos en LaLiga (fuera de los puestos de clasificación a copas europeas) y en puestos de eliminación en la Champions League (puesto 28), con solo dos partidos más por jugar.

Fue tanta la diferencia mostrada en el campo, que el FC Barcelona ni siquiera necesitó de la participación como titular de su principal estrella, Lamine Yamal, disminuido físicamente por un virus estomacal que no lo había dejado participar del último entrenamiento antes del partido.

Con una ofensiva que nacía de los pies de Pedri y De Jong, con Raphinha, Fermín López y Roony Bardghji como lanzas y Ferrán Torres como referencia en el área, los culés se florearon en el campo durante el primer tiempo. Tuvieron el 82 % de la posesión, limitando al conjunto vasco a apenas un disparo al arco.

La historia se empezó a escribir a los 22 minutos, cuando apareció Ferrán Torres para capturar un rebote en el área y marcar el 1-0. Menos de 10 minutos después fue Fermín el que encontró la red tras una corrida y centro raso del brasileño Raphinha. La ráfaga siguió a los 33’, cuando Roony Bardghji se escapó por derecha dejando marcas en el camino y definió fuerte ante un Unai Simón que pudo haber hecho mucho más. La frutilla del postre fue el cuarto tanto a los 38’, obra de un Raphinha que se aprovechó de un Athletic muy golpeado para marcar con un zurdazo inatajable.

El complemento solo sirvió para que el delantero de la selección de Brasil marque su doblete ante un Bilbao que, excepto un disparo al palo de Sancet en el primer tiempo y una chance de Unai Gómez en el segundo, nunca pudo arrimarse con real peligro al arco catalán.

El FC Barcelona ahora espera rival, que saldrá del clásico entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, a jugarse este jueves en Arabia Saudita, sede nuevamente de este torneo del que participan los cuatro mejores equipos de la pasada campaña.

2 p.m. de Miami.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires

8 p.m. de Madrid.

El clásico estará en las pantallas de ESPN, ESPN 2 y Fubo Sports (Estados Unidos), Movistar+ (España), Sky Sports (México y Centroamérica), FLOW (Argentina, Paraguay y Uruguay), Win Sports (Colombia) y ECDF (Ecuador).

