Trump afirma que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

El presidente Donald Trump afirmó este martes que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para que Estados Unidos lo venda a valor de mercado y controle las ganancias.

“Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América”, anunció Trump en Truth Social.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Trump afirmó que ordenó al secretario del Departamento de Energía, Chris Wright, que “ejecute este plan de inmediato” y que los barriles “serán transportados por buques de almacenamiento y llevados directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener más información.

Un alto funcionario del Gobierno, que habló bajo condición de anonimato, dijo a CNN que el petróleo ya se ha producido y se ha almacenado en barriles. La mayor parte se encuentra actualmente en barcos y ahora se trasladará a instalaciones estadounidenses en el golfo para su refinación.

Aunque entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo parece una cantidad considerable, Estados Unidos consumió poco más de 20 millones de barriles diarios durante el último mes.

Esa cantidad puede reducir un poco los precios del crudo, pero probablemente no bajará tanto el costo de la gasolina para los estadounidenses: el expresidente Joe Biden liberó entre cuatro y seis veces más (180 millones de barriles de petróleo) de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos en 2022, lo que hizo descender la gasolina solo entre 13 y 31 centavos por galón en el transcurso de cuatro meses, según un análisis del Departamento del Tesoro.

El crudo estadounidense cayó alrededor de US$ 1 por barril, o algo menos del 2 %, hasta los US$ 56, inmediatamente después de que Trump hiciera su anuncio en Truth Social.

La venta de hasta 50 millones de barriles de crudo podría generar importantes ingresos: el petróleo venezolano se cotiza actualmente a US$ 55 el barril, por lo que si Estados Unidos puede encontrar compradores dispuestos a pagar el precio de mercado, podría recaudar entre US$ 1.650 y US$ 2.750 millones con la venta.

Venezuela ha acumulado importantes reservas de crudo desde que Trump ordenó el inició del embargo petrolero a finales del año pasado. Sin embargo, entregar tanto petróleo a Estados Unidos podría agotar las reservas del país latinoamericano.

Es casi seguro que el crudo proviene tanto de sus almacenes en tierra como de algunos de los petroleros incautados que transportaban este recurso: el país tiene una capacidad de almacenamiento de unos 48 millones de barriles y estaba casi lleno, según Phil Flynn, analista senior de mercado de Price Futures Group.

Los petroleros transportaban entre 15 y 22 millones de barriles de petróleo, de acuerdo con estimaciones de la industria.

No está claro en qué plazo Venezuela entregará el petróleo a Estados Unidos.

El alto funcionario del Gobierno señaló que la transferencia ocurrirá rápidamente porque el crudo de Venezuela es muy pesado, lo que significa que no se puede almacenar durante mucho tiempo.

Pero el crudo no se echa a perder si no se refina en un plazo determinado, afirmó Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, en una nota. “Ha permanecido bajo tierra durante cientos de millones de años. De hecho, gran parte del petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo ha estado almacenado durante décadas”, escribió.

