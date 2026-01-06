Cinco cosas que deben suceder para que las grandes petroleras estadounidenses regresen a Venezuela

Por David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump lo dijo claramente: las compañías petroleras estadounidenses regresarán a Venezuela, gastarán las decenas de miles de millones de dólares que se necesitan para restaurar la infraestructura energética del país y cosecharán los potenciales y enormes beneficios.

“Vamos a quedarnos con el petróleo”, dijo Trump en una sorprendente declaración a Joe Scarborough de MS NOW el martes.

Pero para que Trump vea cumplido su deseo, Venezuela y Estados Unidos necesitan reducir drásticamente el riesgo sustancial para las compañías petroleras estadounidenses en un mercado con un pasado ríspido, un presente tumultuoso y un futuro profundamente incierto.

Las fuerzas armadas venezolanas han tomado un papel activo en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., mejor conocida como PDVSA. La infraestructura energética del país ha sido objeto de robos desenfrenados.

Si las compañías petroleras estadounidenses van a regresar, necesitan saber que estarán seguras.

“Como primer paso, las compañías petroleras estadounidenses necesitarán algún tipo de garantías y estar seguras de que su personal y equipo estarán a salvo en el terreno”, dijo Tai Liu, analista de petróleo upstream de BloombergNEF.

Esa responsabilidad podría recaer inicialmente en las fuerzas armadas estadounidenses, que deberían asegurar la infraestructura. A largo plazo, Venezuela tendría que garantizar la seguridad.

“Es difícil producir petróleo cuando los oleoductos explotan”, dijo Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners. “Las compañías petroleras no van a dejarse intimidar para gastar dinero en un país riesgoso o con condiciones riesgosas”.

Para restaurar completamente la infraestructura colapsada de Venezuela y devolver su producción a los niveles previos al socialismo, la industria petrolera tendría que tender oleoductos, instalar plataformas de perforación, construir infraestructura portuaria e instalar electricidad confiable, entre otros proyectos. Eso costaría más de US$ 10.000 millones al año y llevaría más de una década recuperar la inversión, según un consenso de expertos de la industria.

Para entonces, Estados Unidos podría tener su presidente número 49, y Venezuela tendría que rehacer su Gobierno como una democracia y resistir posibles levantamientos.

Las compañías petroleras querrán asegurarse de que los nuevos Gobiernos de Venezuela y EE.UU. no cambien las reglas años después.

“La palabra de esta administración no es ni de cerca suficiente. Esto requiere un consenso político muy fuerte, y estamos muy lejos de eso”, dijo Ryan Kellogg, vicedecano de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago.

Estados Unidos está intentando mantener un embargo petrolero en Venezuela y ha sancionado a la industria petrolera del país. Mientras tanto, Venezuela tiene leyes estrictas que rigen para las compañías petroleras extranjeras, exigiendo que las empresas entren en empresas mixtas público-privadas que pagan regalías del 30 % y un impuesto sobre la renta del 60 %.

Todo eso tendría que desaparecer para que las compañías petroleras consideren invertir en Venezuela.

“Venezuela tiene un régimen fiscal muy desfavorable: ¿por qué irías a un lugar así?”, dijo Luisa Palacios, directora ejecutiva del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Otros países pueden permitirse ofrecer condiciones estrictas porque saben que aún así atraerán negocios. Pero es un mercado petrolero muy diferente al de la última vez que las compañías extranjeras buscaron invertir en Venezuela: Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, y Guyana y Argentina se han convertido en actores importantes.

“Venezuela tendrá que ofrecer contratos más atractivos para interesar a las mejores compañías con la tecnología más avanzada”, dijo Homayoun Falakshahi, analista principal de investigación de crudo en Kpler.

Muchas compañías energéticas extranjeras, incluyendo Eni, Repsol, ConocoPhillips y ExxonMobil, tuvieron sus activos expropiados por Venezuela en 2007 y fueron expulsadas del país. Colectivamente, buscan decenas de miles de millones de dólares en compensación de PDVSA. “Exxon va a recordar lo que le pasó allí”, dijo Kellogg. “Al menos parte de eso tendría que ser reembolsado, pero no hay dinero para pagarles”.

Venezuela necesitaría recuperar el acceso a los mercados globales de capital que han evitado al país desde su caída en la autocracia y la insolvencia fiscal. Con un cambio de Gobierno, el país probablemente podría atraer algo de inversión, pero no lo suficiente como para aumentar la producción de petróleo, dijo Palacios.

Con solo una inversión moderada y una relación de trabajo con el Gobierno de Estados Unidos, Venezuela probablemente podría devolver sus campos petroleros existentes a su capacidad operativa de hace una década, antes de que las sanciones estadounidenses entraran plenamente en vigor, según Palacios. Cualquier cosa más allá de eso requeriría mucho dinero y tiempo.

Por eso, las garantías financieras, el financiamiento de bajo costo, los reembolsos u otros incentivos pueden resultar cruciales para atraer compañías petroleras a Venezuela. Trump ha insinuado alguna forma de reembolso financiado por los contribuyentes o recuperación de petróleo e infraestructura.

“Los términos fiscales, los respaldos y las garantías serán muy importantes”, dijo Pickering. “Los respaldos del Gobierno de Estados Unidos podrían acelerar las cosas, pero no está nada claro si se ofrecerán”.

Pero los expertos de la industria coincidieron: bajo las condiciones adecuadas, Venezuela atraerá un interés significativo a largo plazo de las compañías petroleras. Hay una enorme cantidad de petróleo allí. Eso fue lo que hizo que Iraq fuera demasiado grande para que las empresas extranjeras lo ignoraran hace dos décadas, a pesar de un entorno político inestable.

“Este es un país muy difícil para operar; ni siquiera los chinos pueden operar en este país”, dijo Palacios. “Pero no creo que sea demasiado creer que la producción de petróleo aumentará en Venezuela si hay una relación de trabajo con el Gobierno de Estados Unidos”.

