Adiós a las inyecciones, llega la pastilla de Wegovy para bajar de peso: cómo funciona y dónde conseguirla

Por Tami Luhby y Meg Tirrell, CNN

A partir de ahora, los pacientes en Estados Unidos cuentan con una alternativa más cómoda y accesible: la versión oral de Wegovy. Esta nueva presentación permite sustituir la conocida inyección semanal por una pastilla de administración diaria, manteniendo la promesa de efectividad en la pérdida de peso sin necesidad de un pinchazo.

Los pacientes con receta médica podrían obtener la dosis inicial de 1,5 mg de la pastilla desde este lunes, y las dosis más altas estarán disponibles para el final de la semana, de acuerdo con el fabricante Novo Nordisk.

Poder abordar la obesidad con una pastilla de GLP-1 es un avance significativo en el manejo del peso. Se espera que Eli Lilly reciba la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para su medicamento oral, que se llama orforglipron hasta que reciba un nombre comercial, para el verano.

Sin embargo, la llegada de una opción oral también ha generado una multitud de preguntas. Esto es lo que sabemos:

La presentación en pastilla de Wegovy se puede encontrar en farmacias, como CVS y Costco, en algunos proveedores de telemedicina como Ro y LifeMD y Weight Watchers, NovoCare Pharmacy, GoodRx y otros lugares.

A pesar de que la demanda abrumadora provocó escasez inicial de las inyecciones de GLP-1, Novo Nordisk dijo que confía en poder satisfacer la demanda de la pastilla de Wegovy.

El fabricante danés señaló que ha invertido en sus capacidades de fabricación durante varios años. La pastilla de Wegovy se produce por completo en sus instalaciones de Carolina del Norte.

La dosis inicial de 1,5 mg cuesta US$ 149 al mes para los pacientes que pagan en efectivo, como parte de un acuerdo reciente que Novo Nordisk hizo con el Gobierno de Trump. La dosis de 4 mg cuesta la misma cantidad hasta el 15 de abril, después de lo cual el precio aumentará a US$ 199.

Sin embargo, las dosis de 9 mg y 25 mg cuestan US$ 299 al mes.

Eso se compara con un precio mensual de US$ 349 para la versión inyectable para los consumidores que pagan por su cuenta, aunque los nuevos pacientes pueden recibir dos meses de las dos dosis más bajas por US$ 199 cada uno hasta marzo.

Los pacientes cuyo seguro cubre el medicamento para la obesidad podrían pagar tan poco como US$ 25 al mes por la pastilla o la inyección gracias a un programa de ahorros ofrecido por Novo Nordisk.

La pastilla utiliza el mismo ingrediente activo, semaglutida, que la inyección. Ambos están aprobados por la FDA de EE.UU. para los mismos grupos de personas: aquellos con obesidad, generalmente definida como un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más, y aquellos con sobrepeso, o un IMC de 27 o más junto con un problema de salud relacionado con el peso como la presión arterial alta.

La principal diferencia entre ambos es cómo se toman: una pastilla diaria frente a una inyección semanal. Además, la pastilla debe tomarse en ayunas, con una pequeña cantidad de agua y sin ningún otro alimento, bebida o medicamento durante al menos 30 minutos.

El medicamento no será efectivo si los pacientes no esperan 30 minutos para darle tiempo a la pastilla a absorberse, de acuerdo con Novo Nordisk.

La pastilla y la inyección de Wegovy resultaron en una pérdida de peso similar en los ensayos clínicos.

La pastilla mostró una pérdida de peso promedio del 14 % en 64 semanas, en comparación con el 2 % para el placebo. La inyección mostró una pérdida de peso del 15 % en su ensayo principal, frente al 2 % para el placebo.

El orforglipron de Eli Lilly mostró una pérdida de peso del 11 % en 72 semanas con la dosis más alta, en comparación con un 2 % para el grupo placebo. Zepbound, el medicamento inyectable para la pérdida de peso de Eli Lilly, mostró una reducción del 21 % con la dosis más alta, comparado con un 3 % en el grupo placebo.

Como todos los medicamentos de la clase conocida como GLP-1, la pastilla de Wegovy también está asociada a efectos secundarios como náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea. La pastilla y la inyección tuvieron una tolerancia similar en los ensayos clínicos.

Eso depende de tus circunstancias específicas, dicen los médicos. Si eres una persona que prefiere una pastilla diaria en lugar de una inyección semanal, y puedes manejar retrasar la comida, la bebida y otros medicamentos durante 30 minutos después de tomar la pastilla de Wegovy, podría ser la opción adecuada. Otros pueden preferir la simplicidad de una inyección semanal, si no les molestan las agujas.

El Dr. Jorge Moreno, especialista en obesidad de Yale Medicine, dijo que cambiar a la pastilla puede ser una consideración para las personas que han experimentado más problemas de tolerancia con las inyecciones.

“Si los pacientes no han tolerado la inyección o les está costando aumentar la dosis, pueden optar por cambiar a la pastilla de Wegovy”, aseguró Moreno a CNN.

La Dra. Judith Korner, endocrinóloga y directora del Metabolic and Weight Control Center en el Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, señaló que las inyecciones semanales podrían tener “un efecto un poco más duradero”, por lo que cualquier efecto secundario incómodo que experimenten los pacientes “puede durar más tiempo que si tomas una pastilla”, donde “si realmente no te gusta cómo te sientes, puedes dejar de tomarla al día siguiente”.

Si olvidas una dosis de la pastilla, esa dosis debe ser omitida y la siguiente dosis debe tomarse al día siguiente.

Ambos médicos enfatizaron que el costo también juega un papel importante en la toma de decisiones.

“La cobertura de seguros sigue siendo difícil de predecir en este momento”, dijo Moreno. “Tengo la esperanza de que, con costos más bajos para la pastilla de Wegovy, más seguros opten por cubrirla”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.