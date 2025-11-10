El Senado aprueba poner fin al cierre del Gobierno de EE.UU. y envía el plan de financiación a la Cámara de Representantes

Por Sarah Ferris y Morgan Rimmer, CNN

Un pequeño grupo de senadores demócratas votó este lunes por la noche con los republicanos para aprobar una medida de financiación para reabrir el Gobierno federal, sin lograr la exigencia de su partido de garantizar una extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que ayudan a millones de estadounidenses a costear un seguro médico.

El acuerdo sobre la financiación pasará ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos confían en que se apruebe este miércoles y ponga fin al cierre administrativo más largo de la historia de Estados Unidos.

El pacto, alcanzado recientemente y que se espera que firme el presidente Donald Trump, restablecería servicios esenciales como la ayuda alimentaria federal y pagaría a cientos de miles de empleados federales.

Ocho miembros del grupo demócrata del Senado se unieron a los republicanos, con un resultado de 60 a 40. Un republicano votó en contra: el senador Rand Paul de Kentucky.

El cierre del Gobierno ha sido políticamente doloroso en el Capitolio.

En recientes encuestas, los republicanos han asumido repetidamente la responsabilidad por la falta de financiación. Y el acuerdo alcanzado por los demócratas centristas en el Senado ha desatado una lucha interna en el partido sobre su estrategia en esta disputa por la financiación, que ya dura 41 días, y sobre los pasos a seguir.

La mayoría de los demócratas estaban ansiosos por seguir luchando, incluso cuando los centristas declaraban que, con Trump atrincherado en el poder, no había ninguna posibilidad real de lograr victorias políticas en materia de salud.

En cambio, esos centristas consiguieron la promesa de una futura votación sobre un proyecto de ley de salud de su elección, para el cual los demócratas están decididos a obtener el apoyo republicano.

Sin embargo, está lejos de estar garantizado que el proyecto de ley sobreviva al Senado, y mucho menos a la Cámara de Representantes.

La votación del lunes por la noche puso fin a unos días frenéticos de negociaciones en el Capitolio estadounidense.

Durante todo el fin de semana, los senadores centristas, los líderes republicanos y la Casa Blanca mantuvieron conversaciones discretas antes de presentar formalmente su acuerdo este domingo.

Un bloque de ocho miembros del caucus demócrata dio un primer paso crucial para respaldar la medida el domingo por la noche, y los ocho la aprobaron definitivamente el lunes por la noche.

Esos legisladores son: los senadores demócratas Dick Durbin, Maggie Hassan, Tim Kaine, Jeanne Shaheen, Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Jacky Rosen y Angus King, un independiente que se reúne con los demócratas.

Aunque no votó a favor del acuerdo final, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha provocado la furia del ala izquierda del partido por permitir que esos centristas llegaran al acuerdo sin obtener victorias reales en los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que pronto expirarán y aumentarán las primas para millones de estadounidenses.

Muchos demócratas en ambas cámaras creen que el partido se verá obligado a reabrir esta disputa el 30 de enero, cuando se agote el próximo tramo de financiación.

Sin embargo, el paquete legislativo más amplio financiaría varias agencias clave, incluidas las que gestionan la ayuda alimentaria federal, el programa de nutrición para mujeres, bebés y niños (WIC, por sus siglas en inglés) y los programas para veteranos, hasta finales del año fiscal 2026.

Ahora, la atención se centrará en el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el resto de legisladores, que se dirigen a Washington tras haber estado en sus distritos desde mediados de septiembre.

La Cámara de Representantes tiene previsto votar el proyecto de ley aprobado por el Senado para reabrir el Gobierno federal el miércoles a las 16:00, según un comunicado del coordinador de la mayoría, Tom Emmer. El comunicado prevé varias votaciones ese día.

Es probable que el presidente republicano de la Cámara de Representantes necesite la ayuda de Trump para lograr la aprobación del paquete legislativo en su dividido grupo parlamentario en los próximos días.

Sin embargo, en una señal de optimismo este lunes, Trump declaró a Kaitlan Collins de CNN: “Diría que sí”, cuando se le preguntó si aprobaba personalmente que el acuerdo avanzara en el proceso legislativo en el Capitolio.

“Creo que, por todo lo que oigo, no han cambiado nada, contamos con el apoyo de suficientes demócratas y vamos a reabrir nuestro país”, dijo Trump. “Es una lástima que haya estado cerrado, pero lo reabriremos muy pronto”.

Ellis Kim, de CNN, contribuyó a este informe.

