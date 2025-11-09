Mundial Sub-17: Argentina arrolla, Venezuela se clasifica y México, Colombia y Honduras juegan una “final” anticipada

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial Sub-17 de Qatar empezó a llenar sus primeros casilleros para los dieciseisavos de final. Este domingo se definieron los grupos A, B, C y D, donde quedó una cosa clara: Argentina va por todo.

La Albiceleste, que nunca ganó la Copa del Mundo de esta categoría, cerró su participación en la primera fase con un apabullante triunfo por 7 a 0 sobre Fiji para clasificarse como líder de grupo con tres victorias consecutivas. La acompaña Bélgica, segunda, mientras que Túnez quedó a la expectativa de lo que pase con los demás terceros, ya que solo ocho de los doce avanzarán a la próxima instancia.

No corrió con la misma suerte Bolivia, que este domingo apenas pudo empatar ante la local, Qatar, y quedó en el último lugar de la zona, con apenas un punto (perdió contra Italia y Sudáfrica).

Misma suerte está a punto de correr Costa Rica. Los Ticos habían empezado bien el torneo, con un empate ante Emiratos Árabes Unidos en el debut, pero luego llegaron dos derrotas seguidas ante Senegal y Croacia que los dejaron terceros con apenas un punto, con lo cual se descuenta que no podrán avanzar a la etapa de partidos mano a mano.

Los que sí accedieron, y sin necesidad de jugar el tercer partido, son Brasil y Venezuela.

La Verdeamarela sacó los primeros seis puntos en juego y ya solo jugará por el liderato del grupo, mientras que la Vinotinto, que comenzó con un triunfazo ante Inglaterra por 3-0, tiene matemáticamente la clasificación en el bolsillo, ya que, termine como termine su encuentro ante Haití el lunes, no podrá bajar del tercer puesto, y ya tiene más puntos que otras cuatro selecciones terceras. Los isleños, por su parte, necesitan ganar y esperar una derrota de los británicos para tener alguna posibilidad, aunque la diferencia de goles le juega claramente en contra.

Otros latinoamericanos no tienen su futuro tan claro y saldrán a jugar una “final” anticipada este lunes y martes.

México es uno de los más complicados. La Tri, que perdió sorpresivamente en el debut contra Corea del Sur (1-2) para luego recuperarse ante Costa de Marfil (1-0), enfrentará a Suiza en la tercera jornada. Todo puede pasar con los aztecas, desde quedar líderes de la zona hasta quedar eliminados. El otro duelo, que también define todo, es Costa de Marfil vs. Corea del Sur.

Colombia y El Salvador llegan a la última fecha del Grupo G con todo por definir, pero corriendo desde atrás. El empate sin goles que sumaron en el enfrentamiento mano a mano dejó a ambos combinados obligados a ganar en la última jornada. El triunfo metería a ambas en dieciseisavos de final, mientras que el empate podría llegar a servirle a los cafeteros, pero dejará eliminados a los salvadoreños.

Honduras puede hacer historia, pero para eso necesitará también un poco de ayuda. Los centroamericanos tienen cero puntos, pero en la tercera jornada enfrentan a Indonesia, que también perdió sus dos encuentros. Un triunfo dejaría a los hondureños terceros, a la espera de hacer cuentas con los otros grupos del Mundial.

Paraguay se acomodó tras su triunfo sobre Panamá y llega a la última fecha dependiendo de sí misma. Si le gana a Irlanda podría quedar primera y hasta un empate le alcanzaría para clasificarse. Una derrota la obligaría a hacer cuentas. Por el contrario, los panameños quedaron al borde de la eliminación, y para tener alguna esperanza deberían ganarle a Uzbekistán y esperar una derrota de los guaraníes.

Chile es otro que está obligado a ganar. Último por ahora en el Grupo K, necesita sumar de a tres contra Canadá para meterse entre los siguiente ronda. Un empate la dejará eliminada, por más que termine tercera.

Lunes 10 de noviembre

Suiza vs. México

El Salvador vs. Alemania

Colombia vs. Corea del Norte

Zambia vs. Brasil

Honduras vs. Indonesia

Venezuela vs. Haití

Martes 11 de noviembre

Chile vs. Canadá

Irlanda vs. Paraguay

Uzbekistán vs. Panamá

