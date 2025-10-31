Los Dodgers resisten intento de remontada tardía de los Blue Jays y ganan 3-1, forzando decisivo Juego 7 de la Serie Mundial

Por Jacob Lev, Kevin Dotson, Jill Martin, David Close y Kyle Feldscher, CNN

Los Dodgers derrotaron este viernes a los Blue Jays 3-1 para empatar la Serie Mundial y posponer el desenlace del campeonato para un Juego 7 decisivo el sábado por la noche en Toronto.

Los Blue Jays lamentarán la oportunidad perdida en la novena entrada, cuando tenían a dos hombres en base sin outs.

Fue entonces cuando los Dodgers trajeron a Tyler Glasnow, quien provocó un elevado al segunda base y luego una espectacular doble matanza de Kiké Hernández, quien atrapó un batazo suave de Andrés Giménez y luego eliminó a Addison Barger en segunda.

Los Dodgers anotaron sus tres carreras en la tercera entrada ante el lanzador abridor de los Blue Jays, Kevin Gausman.

El receptor Will Smith abrió el marcador con un doble productor de carreras y Mookie Betts agregó un sencillo de dos carreras para darle a Los Ángeles una ventaja de 3-0.

Los Jays no tardaron en responder, con un George Springer lesionado impulsando la única carrera del equipo.

El verdadero drama llegó en la parte baja de la novena entrada después de que el cerrador de los Dodgers, Roki Sasaki, tuviera problemas, permitiendo que dos hombres llegaran a base sin outs. Un fuego que pudo apagar Glasnow.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, no se anduvo con rodeos al hablar sobre sus decisiones de pitcheo y cuando le preguntaron sobre la entrada de Glasnow en la novena entrada, apuntó: “Simplemente quise apostar por él”.

Pero esta jornada el héroe de los Dodgers fue Betts, quien rompió una mala racha en los playoffs con un sencillo en la tercera entrada que impulsó dos carreras que se duraron gracias a una sólida actuación de seis entradas del lanzador abridor Yoshinobu Yamamoto y un bullpen que mantuvo la calma.

El hit del campocorto de los Dodgers fue apenas su cuarto sencillo de la Serie Mundial y las primeras carreras impulsadas por el ocho veces All-Star en la serie.

La prolongada mala racha de Betts llevó al mánager Dave Roberts a bajarlo en la alineación en un esfuerzo por ayudar a su campocorto a salir de su mala racha.

Tras el partido, Betts declaró a la cadena FOX que el ánimo y los consejos de su esposa le ayudaron a estar preparado para su gran momento.

Por otra parte, no hay lanzador al que los Blue Jays quieran ver menos que a Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers después de que el jugador de 27 años les infligiera esta segunda derrota en esta Serie Mundial.

No logró su tercer juego completo consecutivo, pero Yamamoto, aún así, lanzó seis entradas, permitiendo cinco hits, una carrera y ponchando a seis bateadores.

Tras la derrota en el sexto partido, el mánager de los Blue Jays, John Schneider, se mostró tranquilo y sereno al responder a las preguntas de los periodistas.

“Son las dos mejores palabras del deporte: Juego 7”, dijo Schneider con una sonrisa.

Tras un giro inesperado de los acontecimientos, los Dodgers han forzado un séptimo partido a vida o muerte el sábado por la noche en el Rogers Centre de Toronto.

Ahora queda la pregunta: ¿veremos a Shohei Ohtani demostrar sus habilidades en ambos lados de la cancha en algún momento del sábado por la noche?

