EE.UU. sanciona a individuos y empresas a los que relaciona con el Cártel de Sinaloa y el suministro de fentanilo

Por CNN en Español

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes sanciones contra ocho mexicanos y 12 empresas de México a las que señala por presuntos vínculos con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, como parte de una red que supuestamente provee precursores químicos de fentanilo ilícito.

Las autoridades estadounidenses impusieron las medidas sobre compañías químicas, de equipos de laboratorios y vinculadas al sector agrícola, así como a firmas relacionadas al sector de salud, inmobiliario y limpieza industrial.

“El Departamento del Tesoro está comprometido con el desmantelamiento de las complejas redes financieras que apoyan a estas organizaciones terroristas”, afirmó en un comunicado el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera junto a otros grupos como el Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Tesoro aseguró que el Cártel de Sinaloa es responsable de “una parte significativa de las drogas mortales traficadas a Estados Unidos”. Según las autoridades estadounidenses, la facción Los Chapitos está dirigida por cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos de los cuales están ahora detenidos en EE.UU.

Las sanciones implican que todos los bienes de las personas o firmas designadas que se encuentren en los Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser notificados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o varias personas bloqueadas.

