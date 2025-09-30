Barcelona vs. PSG, por la Champions League: previa, alineaciones posibles, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Con la definición del Balón de Oro todavía en el aire, después de ese mano a mano entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal por el cetro del mejor jugador del mundo, el Barcelona y el Paris Saint-Germain protagonizarán el gran duelo de la segunda jornada de la Champions League.

Este miércoles, culés y parisinos volverán a verse las caras para alimentar una rivalidad que ha crecido en los últimos años, tanto por enfrentamientos previos como por algunos encontronazos fuera del campo de juego.

Y es que pocos en París podrán olvidar aquel 6-1 agónico de los catalanes para dar vuelta una serie de octavos de final que PSG ganaba cómodamente por 4-0. En Barcelona también creció cierto sentimiento de enemistad con los franceses cuando estos vaciaron la billetera para llevarse primero a un Neymar que estaba en su mejor versión, y luego al gran emblema de esta era culé, Lionel Messi.

El nuevo capítulo entre estos dos titanes del fútbol actual se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, ya que el renovado Camp Nou sigue sin recibir el visto bueno de las autoridades para volver a abrir sus puertas, en medio de las obras que recién terminarían el año próximo.

El Barcelona llega con aires renovados, tras quedar como único líder de la Liga de España el fin de semana, gracias a la categórica derrota del Real Madrid en casa del Atlético de Madrid. Los culés incluso guardaron algunas piezas importantes en su partido ante la Real Sociedad.

La mejor noticia para los catalanes fue la vuelta de Lamine Yamal, quien dejó atrás una lesión y fue clave para la victoria sobre el equipo vasco. Sin embargo, las ausencias confirmadas de Raphinha, Gavi y Fermín López por lesión son un punto a tener en cuenta en el cuadro blaugrana.

Pero si de lesiones se trata, el actual rey de Europa se lleva todos los titulares. Luis Enrique, mejor entrenador del mundo, según la votación de la revista France Football, no podrá tener a Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ni Marquinhos, todos jugadores que habitualmente son titulares. Además, Vitinha y Joao Neves están entre algodones.

Será sin dudas un PSG disminuido respecto al campeón de la última edición de la Champions League, que tuvo, al igual que el Barcelona, un buen arranque de temporada: ganó la Supercopa de Europa y está puntero de la Ligue 1, pero en compañía del Olympique Lyon, después de la derrota frente al Olympique Marsella.

Será un duelo entre dos candidatos al título, que podrían empezar a encaminar la clasificación a octavos de final si consiguen un buen resultado este miércoles.

Hansi Flick optaría por estos 11 titulares: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

Por su parte, Luis Enrique tiene un rompecabezas que resolver con tantas lesiones, pero podría inclinarse por: Chevalier; Achraf Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Kang-In Lee, Gonçalo Ramos y Barcola.

3:00 p.m. de Miami.

2:00 p.m. de Bogotá.

1:00 p.m. de Ciudad de México.

4:00 p.m. Buenos Aires.

9:00 p.m. de Madrid.

Estados Unidos: DAZN, TUDN y Paramount+.

Colombia: ESPN y Disney+.

México: Fox, Caliente TV y Amazon Prime Video.

Argentina: Fox Sports y Disney+ Premium.

España: Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.