Precios del café suben pese a cancelación de arancel de Trump a Colombia

Los contratos de futuros de café arábico producido en América Latina y comercializados en la Bolsa Intercontinental subieron de un nivel de cierre de US$ 3,48 la libra (0,45 kilogramos) el viernes a US$ 3,49 la libra el lunes, un aumento del 0,5%. Al mediodía de este martes, los futuros del café subieron aún más, a US$ 3,53 la libra, un aumento del 1,7% con respecto al viernes.

