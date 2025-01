¿Tienes que seguir pagando tu vivienda si se destruyó en una catástrofe?

(Para los afectados por los incendios forestales de la zona de Los Ángeles, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el 18 de enero que cinco grandes bancos —Bank of America, Citi, JPMorgan Chase, US Bank y Wells Fargo— ofrecerán automáticamente una moratoria de 90 días en las hipotecas que no impedirá nuevos alivios. También ofrecerán al menos 60 días de protección frente a nuevas ejecuciones hipotecarias o desahucios).

