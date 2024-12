Unión Europea y Mercosur cierran acuerdo de libre comercio en Uruguay

Por su lado, el presidente de Uruguay y anfitrión de la reunión, Luis Lacalle Pou, dijo: “Santiago Peña no dijo que estaba satisfecho, pero dijo que estaba ilusionado, entusiasmado. El presidente Lula dijo que era un día histórico y el presidente Milei subrayaba la trascendencia e importancia de este día. Todo esto se engloba en que un acuerdo de este tipo no es una solución, no hay soluciones mágicas”, y agregó que el acuerdo “es una oportunidad”.

