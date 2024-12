Elon Musk podría embolsarse decenas de miles de millones de dólares más. Pero quizá tenga que esperar un poco

Gran parte del resto de su riqueza procede de sus participaciones en SpaceX, que es la empresa privada más valiosa. Bloomberg estima que posee el 42% de SpaceX, lo que añade US$ 88.000 millones a su patrimonio neto. Bloomberg también informó el lunes de que SpaceX está planeando poner a la venta acciones que ahora están en manos de inversores privados, a un precio que aumentaría el valor de la empresa a US$ 350.000 millones. Eso elevaría el valor de su participación a US$ 147.000 millones.

Los abogados de Tesla habían argumentado que no era correcto que no se le pagara nada en absoluto debido a que el paquete de opciones había sido anulado por la jueza. Y dijeron que era importante para el futuro de la empresa que se motivara a Musk a permanecer centrado en la empresa con todos sus otros intereses dado que también es el CEO o principal accionista de la empresa de cohetes SpaceX, la plataforma de redes sociales X, la empresa de inteligencia artificial xAI, así como la empresa de neurotecnología Neuralink, y la empresa de excavación y construcción de túneles The Boring Company.

Con el paquete desechado, Musk esencialmente no ha cobrado desde que la última de las opciones sobre acciones que se le concedieron en un paquete salarial de 2012 se devengó en 2018. Musk no recibe ningún salario en efectivo u otros bonos, solo opciones sobre acciones, como compensación. Pero el aumento del valor de esas acciones y opciones ha catapultado el patrimonio neto de Musk de unos US$ 20.000 millones en 2018 a más de una docena de veces esa cantidad, incluso sin el paquete de 2018.

Pero no hace falta crear una página de GoFundMe para Musk. Sigue siendo una de las personas más ricas del planeta, si no la más rica, incluso con la pérdida de un paquete salarial de 12 cifras. Hay muchas formas en las que Musk puede acumular mucha más riqueza en los próximos meses y años, incluso si no consigue impugnar la decisión judicial.

