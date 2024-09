Un retrato encontrado en un ático de Maine se vendió inesperadamente por US$1,4 millones. ¿Podría ser un Rembrandt perdido hace mucho tiempo?

Pero la inclusión en un catálogo importante, o el respaldo de una gran casa de subastas, puede aumentar el valor de una pintura muchas veces. Tomemos como ejemplo “La Adoración de los Reyes”, que Christie’s valoró en solo US$ 17.000 en 2021, pero se vendió por casi US$ 13,8 millones el año pasado después de que una nueva investigación llevara a Sotheby’s a declarar que se trataba de un Rembrandt auténtico, no de un artista asociado con él.

Tras una oferta inicial de US$ 32.500, más del doble de la estimación máxima, las pujas en una subasta celebrada el sábado pasado pronto se dispararon hasta las seis cifras. Casi una docena de posibles pretendientes, algunos de los cuales se unieron por teléfono desde Europa, participaron en la venta, según Thomaston Place. Tres postores telefónicos permanecieron en la subasta hasta los US$ 900.000, antes de que los dos últimos hicieran subir el precio final de la venta hasta los US$ 1,41 millones.

Thomaston Place no reveló si consultó a un experto en Rembrandt sobre la atribución, pero procedió a poner el cuadro en venta con una estimación de tan solo US$ 10.000 a 15.000. El retrato se describía en los materiales de venta como “Después de Rembrandt”, terminología que indica que se cree que una pintura es una copia del estilo de un artista conocido, o que se basó en él, y no es una obra autógrafa.

Sin embargo, se sabe muy poco sobre el retrato y los expertos no lo reconocen ampliamente como parte de la obra de Rembrandt. Si bien la casa de subastas le dijo a CNN que cree que la etiqueta es genuina, el Museo de Arte de Filadelfia no pudo confirmar si alguna vez tomó prestado el retrato. (Un portavoz del museo agregó, por correo electrónico, que “en general… una etiqueta no necesariamente verifica una obra de arte; ciertamente se requeriría más trabajo”).

