Salida de Edmundo González a España obedeció a “decisiones de urgencia” para preservar su vida y su libertad, dice su abogado a CNN

“Había dos opciones y se lo tengo que decir abiertamente: o ir a prisión injustamente, estar detenido, estar preso injustamente por delitos que no ha cometido, por hechos que no revisten carácter penal, por hechos que se presumen como delitos, según el Ministerio Público, que él en modo alguno ha cometido y entonces tendríamos a un Edmundo González Urrutia en las cárceles venezolanas. No se sabe en qué circunstancias y qué situaciones. O se preservará la vida de él a través de una decisión sobrevenida en la que incluso a la medianoche del día viernes él todavía no estaba seguro de adoptarla”, indicó Haro.

