Un video parece mostrar cómo los rusos matan a soldados ucranianos que se rinden

Una fuente de investigación de la ONU dijo a CNN que algunas de las aparentes ejecuciones de soldados ucranianos habían sido objeto de su examen. “Son muchas. Hay un patrón. Esto sugiere complacencia, si no órdenes de no dar cuartel”, dijo la fuente, refiriéndose a la práctica de no mostrar piedad.

