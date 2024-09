Esta temporada de huracanes en el Atlántico está confundiendo a los expertos y desafiando las previsiones. ¿Qué está pasando?

El monzón africano está sobrecargado con muchísima humedad, algo que en realidad puede retrasar el desarrollo de las tormentas tropicales, según descubrió un estudio publicado en junio en la revista Journal of Advances in Modeling Earth Systems. Resulta que existe una zona ideal para los huracanes: las condiciones secas privarán a las tormentas del combustible que necesitan, pero un exceso puede hacerlas tan desordenadas que no puedan organizarse en un ciclón. La humedad tiene que ser la justa.

“Si me hubieran dicho hace un mes que no se (desarrollaría) nada después de Ernesto no les habría creído”, afirmó Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador científico de la Universidad Estatal de Colorado. “Es realmente sorprendente”.

