Esto es lo que Kamala Harris propone para la economía

La vicepresidenta también quiere ampliar a todos los estadounidenses, y no solo a los afiliados a Medicare, el actual límite mensual de US$ 35 para los gastos en insulina y el próximo límite anual de US$ 2.000 para los gastos en medicamentos recetados. Estos límites se establecieron para los afiliados a Medicare en la Ley de Reducción de la Inflación. El límite de US$ 2.000 para los gastos de medicamentos de la Parte D de Medicare entrará en vigor en enero.

Según el Center for a Responsible Federal Budget (Centro para un Presupuesto Federal Responsable), el aumento de la desgravación por hijos costaría US$ 1,1 billones en una década, mientras que la creación de una desgravación por recién nacidos añadiría otros US$ 100.000 millones.

