Sin duchas, sin intimidad, sin remordimientos: así es vivir realmente en la Antártida

La Antártida puede “hechizar” a las personas que la visitan. Tanto Nelson como Long dicen que no pueden imaginarse sin pasar tiempo allí, y Bullesbach ya estaba solicitando una segunda expedición la semana después de regresar de la primera. Mientras tanto, Nelson lanzó un podcast, Antarctica Did That For Me, para compartir sus experiencias.

“Ahora tengo el equipo que me gusta, así que no necesito llevar tantas cosas. Tengo exactamente el par de salopettes que me gustan, la chaqueta que me gusta y el sombrero que me gusta. Así, cuanto más conoces tu equipo, menos tienes que pensar en ti mismo, más puedes hacer tu trabajo”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.