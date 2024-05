ANÁLISIS | Biden se enfrenta a una creciente división partidista sobre Israel

Otra serie de encuestas de larga duración del Chicago Council on Global Affairs descubrió un cambio similar, aunque no tan amplio. En 2002, el porcentaje de republicanos que afirmaban que Estados Unidos debía ponerse del lado de Israel en el conflicto era aproximadamente el doble que el de demócratas; en la última encuesta, realizada en febrero, la diferencia había aumentado a aproximadamente 3 a 1. La encuesta reveló que el porcentaje de demócratas que simpatizaban mayoritariamente con los palestinos superaba al de los que estaban mayoritariamente a favor de Israel. La encuesta encontró que la proporción de demócratas que decían que EE.UU. debería alinearse con Israel en el conflicto, después de caer durante los años de Trump, repuntó a casi 1 de cada 5 en la última encuesta, casi exactamente su nivel a principios de la década de 2000. Pero un número similar de demócratas opinan ahora que EE.UU. debería ponerse del lado de los palestinos, una opinión que solo tenían 1 de cada 50 demócratas en 2002. (Esa es también la misma proporción de republicanos que hoy dicen que Estados Unidos debería ponerse del lado de los palestinos). La mayoría de los demócratas opinan que Estados Unidos no debería tomar partido en el conflicto, una opinión que solo comparten dos quintas partes de los republicanos.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.