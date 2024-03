Taylor Swift está emparentada con la famosa poeta Emily Dickinson (y ahora todo tiene sentido)

Su álbum “Evermore” se anunció en 2020 el 10 de diciembre, que coincide con el cumpleaños de Dickinson. Algunos creen que el título se inspiró en el poema de Dickinson “One Sister Have I in Our House”, que incluye la palabra “forvermore”.

Dickinson, que vivió entre 1830 y 1886, es conocida por sus poemas como “Because I could not stop for Death” y “Hope is the thing with feathers”.

