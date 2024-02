OPINIÓN | Los niños sin piernas de Gaza

(CNN Español) –– Lo ha reportado CNN: hasta el 7 de enero más de 10 niños palestinos en promedio perdían todos los días en Gaza una o dos extremidades por los bombardeos ocurridos desde el 7 de octubre. El portavoz de la Unicef agregó entonces que hasta el 19 de diciembre unos 1.000 niños habían perdido una o ambas piernas. Muchas amputaciones se practicaron sin anestesia, no la había en los hospitales, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. Desde diciembre hasta hoy serán muchos más. Habrán sufrido al cortarles piel, músculos, al serruchar sus huesos y cuando les recosieron la piel, hasta darles el punto final al muñoncito. De tanto dolor ya habrían perdido la conciencia. Piense en su última operación, o la de uno de sus hijos, si hubiera sido igual. ¿Habrían resistido? No son musulmanes, judíos o cristianos. No son terroristas. Ni comunistas. Son niños, igual que el suyo.

