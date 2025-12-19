Famosa Chocolateria de California abre tienda en State Street
SANTA BARBARA, Calif. - La reconocida compañía Ghirardelli Chocolate abrirá una nueva tienda en State Street.
La apertura suave será el sabado en el 509 de State Street, justo cerca de la intersección con Haley Street.
La inauguración oficial y corte de listón está programada para el 22 de enero.
Esta será la decimonovena tienda de Ghirardelli Chocolate e Ice Cream en California. La compañía abrió su primera tienda en San Francisco en 1852.