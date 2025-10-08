Skip to Content
Noticias de la Costa Central 10-8-25

Published 3:04 pm

COSTA CENTRAL, Calif. -

ARRESTOS EN EL LECHO DEL RÍO SANTA MARÍA

La policía arrestó a dos personas en el lecho del río Santa María durante el fin de semana por posesión de drogas y munición.

El incidente ocurrió temprano la mañana del sábado.

Autoridades locales aseguran que la situación de los campamentos en el área ha mejorado en los últimos años, aunque aún se necesitan más recursos.

Funcionarios dicen que trabajan para equilibrar la seguridad pública con el apoyo a quienes viven allí.

EMPLEADOS DEL CONDADO RESPIRAN TRANQUILOS ANTE POSIBLES RECORTES


Empleados del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Santa Bárbara pueden respirar tranquilos, al menos por ahora.

El departamento había identificado un déficit estructural de 7.4 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal 2025–2026, lo que llevó a proponer recortes de personal.

Finalmente, la Junta de Supervisores del Condado decidió eliminar solo 55 puestos que actualmente están vacantes, evitando despidos mayore

