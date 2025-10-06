Noticias de La Costa Central 10-6-25

COSTA CENTRAL, Calif. -

SEMANA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Esta semana se celebra la Semana de la Prevención de Incendios en San Luis Obispo, con el tema: “Carga con seguridad: baterías de iones de litio en tu hogar.”

El Departamento de Bomberos realizará eventos y visitas a escuelas hasta el 11 de octubre para crear conciencia sobre la seguridad contra incendios.

Durante toda la semana, los equipos del Departamento de Bomberos visitarán varias escuelas para promover la seguridad y prevención de incendios.

El martes 7 de octubre, el jefe de bomberos y el mariscal de incendios presentarán una sesión educativa sobre cómo proteger su hogar y los efectos de las nuevas zonas de severidad de riesgo de incendios.

El jueves 9 de octubre, las agencias locales y del condado de bomberos y policía visitarán la escuela elemental Teach para promover la prevención de quemaduras y mostrar su apoyo a la Fundación Alisa Ann Rurch Burn.

Luego, las agencias locales de bomberos estarán en el mercado de agricultores de SLO para demostraciones interactivas, recursos de seguridad contra incendios y entrega de artículos promocionales el jueves 9 de octubre.

La semana finalizará con una jornada de puertas abiertas en la estación de bomberos #1 el sábado 11 de octubre.

ARRESTO POR DROGAS EN LA REGIÓN

La policía arrestó a dos personas sospechosas de vender drogas en el lecho del río Santa María.

Según las autoridades, recibieron un aviso el sábado por la mañana sobre la venta de drogas en la zona. Los oficiales arrestaron a una mujer de 40 años y a un hombre de 58 que vivían en el lecho del río.

La policía informó que encontraron metanfetamina, fentanilo, otras drogas y munición para un arma calibre .22. Los dos sospechosos fueron trasladados a la cárcel del condado de Santa Bárbara.