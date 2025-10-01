Noticias de La Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. -

Servicios Sociales de Santa Bárbara en Crisis: Despidos y Recortes

El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Santa Bárbara se enfrenta a una seria crisis financiera que resultará en despidos y recortes.

La agencia se enfrenta a un déficit presupuestario millonario.

Para intentar mitigar el problema, el Condado ha tomado la difícil decisión de eliminar 55 puestos que actualmente están vacantes y despedir a unos 70 empleados que están trabajando.

Estos importantes recortes de personal afectarán directamente a los servicios esenciales para niños, familias y personas mayores.

La situación es especialmente crítica porque los despidos se están llevando a cabo justo en un momento en que la demanda de ayuda y servicios sociales está creciendo en todo el Condado.

La Presión Presupuestaria Aumenta en Carpintería

Líderes de Carpintería han advertido que el presupuesto municipal está bajo fuerte presión.

El principal causante es el contrato con el Sheriff del Condado, que actualmente cuesta unos $6.5 millones de dólares. Este gasto consume un enorme 40% del Fondo General de la ciudad y, peor aún, está creciendo a un ritmo más rápido que los ingresos.

El Administrador de la Ciudad, Michael Ramírez, ha emitido una advertencia clara: para mantener las finanzas a flote, podría ser necesario recortar servicios o personal en el futuro.

Actualmente, la ciudad está explorando opciones de ahorro, como la posibilidad de realizar algunos servicios con personal propio en lugar de subcontratarlos, buscando eficiencias para aliviar esta tensión financiera.