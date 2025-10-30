Skip to Content
CIF-SS quarterfinal volleyball results

IMG_3879
Cate High School
Cate advances to semifinals in CIF-SS D7
Published 12:03 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

CIF-SS Division 2 quarterfinals: Long Beach Poly 3, San Marcos 0

Royals lose on the road 17-25, 26-28, 11-25. San Marcos expects to play in CIF State Tournament in November.

CIF-SS Division 4 quarterfinals: Ventura 3, Paloma Valley; Oak Park 3, Linfield Christian 1

Ventura hosts Oak Park in semifinals on Saturday 6pm.

CIF-SS Division 5 quarterfinls: Santa Barbara 3, Gahr 0

Blake Saunders had 16 kills. Dons are at Ontario Christian on Saturday in semifinals at 6pm.

https://www.youtube.com/watch?v=lpwih10oCEI

CIF-SS Division 7 quarterfinals: Cate 3, Santa Fe 2

Oyin Opawumi had 29 kills and 15 digs. Cate plays at CAMS on Saturday 6pm in semifinals

https://www.youtube.com/watch?v=XYsEypTAc-o
Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

