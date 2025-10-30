CIF-SS quarterfinal volleyball results
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
CIF-SS Division 2 quarterfinals: Long Beach Poly 3, San Marcos 0
Royals lose on the road 17-25, 26-28, 11-25. San Marcos expects to play in CIF State Tournament in November.
CIF-SS Division 4 quarterfinals: Ventura 3, Paloma Valley; Oak Park 3, Linfield Christian 1
Ventura hosts Oak Park in semifinals on Saturday 6pm.
CIF-SS Division 5 quarterfinls: Santa Barbara 3, Gahr 0
Blake Saunders had 16 kills. Dons are at Ontario Christian on Saturday in semifinals at 6pm.
CIF-SS Division 7 quarterfinals: Cate 3, Santa Fe 2
Oyin Opawumi had 29 kills and 15 digs. Cate plays at CAMS on Saturday 6pm in semifinals