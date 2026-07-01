Erik Luzanilla busca representar a la comunidad como concejal de San Luis, Arizona

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – En el marco del proceso electoral municipal de 2026, Erik Luzanilla participa como candidato al Concejo Municipal de San Luis con una propuesta enfocada en el desarrollo de la juventud, la cercanía con la comunidad y el fortalecimiento de oportunidades educativas.

Luzanilla cuenta con seis años de trayectoria de servicio y participación comunitaria, experiencia que, asegura, le ha permitido conocer de cerca las necesidades de los residentes y comprender los retos que enfrenta la ciudad.

Su candidatura forma parte del proceso electoral en el que los ciudadanos elegirán a tres integrantes del Concejo Municipal.

Entre los principales ejes de su plataforma destaca la creación de mayores oportunidades para los jóvenes.

El candidato considera que las nuevas generaciones deben tener acceso a espacios donde puedan desarrollar sus habilidades, prepararse para el futuro y participar activamente en las decisiones que impactan a la comunidad.

Asimismo, Luzanilla ha señalado que uno de sus principales compromisos será mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, escuchando directamente las inquietudes de los residentes para trabajar en soluciones que respondan a las necesidades reales de San Luis.

Esta visión también ha sido presentada durante sus recorridos por distintos sectores de la ciudad junto a otros candidatos de su planilla.

Dentro de sus propuestas también sobresale el impulso de programas educativos y recreativos dirigidos a niños y jóvenes, así como la promoción de iniciativas de liderazgo que permitan formar ciudadanos comprometidos con el crecimiento de la comunidad.

El objetivo, explica, es brindar herramientas que contribuyan al desarrollo personal, académico y profesional de las nuevas generaciones.

Para Luzanilla, invertir en la juventud representa una estrategia para construir un mejor futuro para San Luis, fomentando la participación ciudadana, la educación y el trabajo en equipo entre gobierno y comunidad.

Las elecciones primarias de la ciudad están programadas para el 21 de julio de 2026, fecha en la que los votantes decidirán quiénes integrarán el próximo gobierno municipal y participarán en la toma de decisiones para el desarrollo de San Luis, Arizona.